هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

حصد هاميلتون ومرسيدس من جديد لقبَي السائقين والصانعين لموسم 2019، ليحصل الصانع الألماني على اللقب الثنائي السادس على التوالي والخامس لهاميلتون في ستّة مواسم.

وعلى نحوٍ مثير للجدل، فقد تراجع التحدّي الذي بدا بأنّ فيراري ستفرضه على غريمتها في وقت مبكّر من الموسم، في حين كان يعني الموسم الانتقالي لريد بُل مع هوندا محدودية الخطر الذي كانت لتشكّله ضمن هذه المعركة، حيث حصدت العلامة النمساوية ثلاثة انتصارات حتّى الآن عوضًا عن المنافسة على لقب البطولة.

مع ذلك، وبعد هزيمته من قِبَل سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن في سباق البرازيل، وخسارته المركز الثاني لصالح بيير غاسلي على متن سيارته تورو روسو المتزوّدة بمحرّك هوندا كذلك في اللفّة الأخيرة، يعتقد هاميلتون أنّ عملاق مشروبات الطاقة سينضمّ إلى معركة اللقب في 2020.

حيث قال: "من الواضح أنّ هوندا حققت خطوات كبيرة ومن الرائع رؤية مصنّع آخر بقوّتهم الحالية".

وأضاف: "يعني ذلك أنّنا العام المُقبل سنحظى بمعركة ثلاثية أو رباعية قوية وهذا رائع للفورمولا واحد".

وقد تجنّب فيرشتابن وضع توقّعات كبيرة على مدار الموسم لمشروع ريد بُل-هوندا، لكنّ أثنى بشكل كبير على تقدّم الصانع الياباني، والذي ساهم في خوضه لأقوى موسم له في الفورمولا واحد.

كما أنّ المركز الثاني المفاجئ لغاسلي في البرازيل قد منح هوندا أوّل ثنائية لها في الفئة الملكة منذ جائزة اليابان الكبرى موسم 1991، إذ اعترف فيرشتابن بأنّه دومًا ما يتمّ تذكيره بهذه الإحصائيات.

"آخر قطب انطلاق أوّل لهوندا كان في 1991 في هنا في البرازيل" قال فيرشتابن.

وأكمل: "أعتقد أنّ الوقت قد حان للبدء بتحقيق مثل هذه الأمور من جديد. إذ ما نزال نعتمد على تلك النتائج من التسعينات. أعتقد بأنّ هوندا تسير في طريق جيّد للغاية، إذ تحسّنوا بشكل كبير جدًا على مدار الموسم، وأنا مسرور للغاية بذلك".

وإذا ما كان بوسع هوندا تسليح ريد بُل نحو منافسة كاملة على اللقب، فسيضع ذلك هاميلتون في مواجهة فيرشتابن بشكل واقعي للمرّة الأولى.

إذ وبعد منافسة فيرشتابن، وسيارة ريد بُل الأخرى التي يقودها أليكسندر ألبون في البرازيل، قال هاميلتون: "من الحتمي أن يتقدّم السائقون الشباب للمنافسة".

وأردف: "أحيانًا ما تكون هنالك موجة من المواهب الشابة التي تتمكّن من شقّ طريقها في الفورمولا واحد. إذ أعتقد بأنّ البطولة لديها الآن الكثير من الدماء الجديدة التي تملك قدرات عالية وهم بالفعل مستقبل هذه الرياضة".

واختتم: "أشعر أنّه وبالرُغم من أنّ فارق العُمر قد يبدو كبيرًا بعض الشيء، إلّا أنّه بمقدوري منافسة هؤلاء الشباب. لذا فإنّني متحمّس للمستقبل ومنافسة أولئك السائقين، كما أنّه وإذا ما تمكّنا من جعل الفرق أقرب لبعضها في المنافسة، فسنرى مزيدًا من المعارك الرائعة مثل البرازيل، وذلك سيكون جيدًا للغاية".