هاميلتون "تقبّل" عقوبته في مونزا عندما تمّ شرحها له

شدد كورنيللي على أنه - مع زملائه من الحكام - لا يحبّذ فكرة تقييد يده بالطريقة التي يتم التعامل بها مع العقوبات التلقائية في بعض الحالات، لكنه أشار إلى أن تلك العقوبات متواجدة ضمن كتيّب القوانين بناء على طلب الفرق.

كان هاميلتون يتصدر السباق في مونزا عندما توقفت سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن على المسار، ما تسبب بدخول سيارة الأمان.

وتم استدعاء هاميلتون حينها لدخول منصة الصيانة، لكن لم يتمكن البريطاني أو فريقه من ملاحظة إشارة خط الحظائر المغلق.

تلقى بعدها سائق مرسيدس عقوبة المرور والتوقف في خط الحظائر نتيجة هذا الخطأ.

وخلال فترة العلم الأحمر التي تسبب بها حادث شارل لوكلير سائق فيراري، توجه هاميلتون إلى الحكام بهدف مناقشة عقوبته.

وضمن معرض كلامه في مؤتمر عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، أشار كورنيللي إلى واقعة مونزا كمثال على ضرورة تقديم الشرح الكامل الموثق لقرارات الحكام، وذلك كي يفهم المشاركون والجمهور أسباب القرار، بالرغم من أن بطل العالم طلب الشرح حينها مباشرة من الحكام.

فقال: "قاد لويس هاميلتون ضمن خط الحظائر، بالرغم من أننا أشرنا بوضوح إلى أن الخط كان مغلقاً، نظراً لوجود إشارة الإغلاق، والتنبيهات الضوئية على مدخل الخط بوضوح. لذا قمنا باتباع الإجراءات الموصى بها".

وأكمل: "لم يكن أمامنا أي خيار، وذلك أمر لا يحبّذه أغلبنا، نحن لا نفضّل العقوبات الإلزامية".

وتابع: "في الحقيقة، أغلب رؤساء التحكيم من ’فيا’ في الفورمولا واحد وغيرهم من الحكام، لا يتفقون مع العقوبات الإلزامية، لكنها موجودة بشكل أساسي بناء على طلب الفرق. ومثل ذلك الخرق الذي قام به لويس هاميلتون، يتطلب عقوبة إلزامية بالمرور والتوقف في خط الحظائر".

من جهة أخرى، أوضح كونيللي أن الحكام كانوا مسرورين بلقاء هاميلتون وتفسير سبب تلقيه العقوبة، والسبب وراء قرارهم.

فقال: "ركب هاميلتون ’السكوتر’ خاصته خلال فترة توقف السباق، وصعد ليزورنا".

وأكمل: "كان لويس مهذباً جداً. فقط قال: ’يا رفاق، هل يمكنكم أن تقولوا لي سبب تلقي العقوبة؟’، وأجبنا: ’نعم، لأنك دخلت خط الحظائر بالرغم من إشارة الإغلاق’. حيث ردّ: ’هل يمكنكم أن تروني ذلك؟’".

وأردف: "أظهرنا له لقطة الإعادة. وأظهرنا له كذلك لقطة الإعادة من الكاميرا المثبتة على السيارة. حيث ظهرت بجانبه إشارة التحذير في اللوحة الأولى ومن ثم الثانية".

وتابع: "حينها قال: ’آه، حسناً. أنا أتقبل ذلك، لكن لمَ كل هذه القسوة في العقوبة؟’".

واسترسل: "ثم شرحنا له ’للأسف لويس، إنها عقوبة إلزامية. ليس لدينا خيار إلا تطبيقها عليك’".

واستكمل: "بالرغم من أنه لم يكن مسروراً بها، لكنه تقبلها، وكان في أقصى درجات التهذيب، كما هو حاله على الدوام، ومن ثم خرج من الغرفة".

واستطرد: "الآن، لا شكّ أنه تكلم مع فريقه عبر اللاسلكي حيال عدم تحذيره من ذلك".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن هذه الحادثة مثال ممتاز على أنه وبغض النظر عن قسوة القرار، إلا أن لويس والفريق قد تقبلاه".

واختتم: "لذا، ذلك يظهر أنه وعبر شرح القرار وأسبابه، فإنه من الممكن تقبل العقوبة من قبل أولئك الذين يتلقونها، وكذلك من قبل المتابعين".