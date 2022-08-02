هاميلتون: تفوق مرسيدس على سيارتي فيراري في المجر عمل "هائل"
وصف لويس هاميلتون تفوق فريقه مرسيدس على كلتا سيارتي فيراري في سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد بأنه عمل "هائل" خاصة بعد المعاناة مع وتيرة السيارة خلال النصف الأول من موسم 2022 الجاري.
أظهرت مرسيدس لمحات من قدراتها المحتملة حين نجح جورج راسل بتحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته، بينما تسببت مشكلة في نظام الحد من الجر "دي ار اس" باكتفاء هاميلتون بالمركز السابع على شبكة الانطلاق.
وأنهى شارل لوكلير سباق المجر سادساً بينما اكتفى زميله كارلوس ساينز بالمركز الرابع، بالرغم من استعمال إطارات سوفت، حيث عبر الإسباني خط النهاية بفارق سبع ثوانٍ خلف هاميلتون، الذي استعمل الاستراتيجية نفسها واحتل المركز الثاني.
وانضم هاميلتون إلى المنصة بجانب راسل صاحب المركز الثالث، وهي المرة الثانية على التوالي التي تحقق فيها مرسيدس منصة تتويج مزدوجة.
ووصف هاميلتون هذه النتيجة "بالهائلة" خاصة بعد معاناة الفريق في التجارب الحرة والتصفيات.
فقال: "إنه شعور رائع بالنسبة لنا، بالنظر للموسم الذي نخوضه حالياً، أن نرى التقدم الذي بدأنا بتحقيقه".
وأكمل: "تحقيق المركز الثاني الأسبوع الماضي في فرنسا كان إنجازاً كبيراً بالفعل، ومن ثم الآن للمرة الثانية على التوالي في سباقَين، أنا وجورج نتواجد على المنصة، ذلك أمر رائع حقاً للفريق ولناحية تسجيل النقاط".
وأردف: "الإنهاء أمام فيراري لهو عمل هائل بالنسبة لنا، نظراً للوتيرة التي يمتلكونها. بالنسبة لي، من الواضح أن الانطلاق سابعاً وتحقيق المركز الثاني يمثل عودة رائعة".
واسترسل: "أعتقد أنه وبالنظر للمشاكل التي واجهناها في هذه الجولة، فإن النتيجة تُظهر امتلاكنا لوتيرة رائعة".
تحقيق مرسيدس لمنصة تتويج مزدوجة يعني أنها باتت على بعد 30 نقطة فقط خلف فيراري ضمن ترتيب بطولة المصنعين، كما أنها ستدخل العطلة الصيفية وقد حققت منصات تتويج تُعادل ما حققته فيراري (11) خلال السباقات الـ 13 المنصرمة.
من جهته، كرر جورج راسل وجهة نظر زميله، مشيراً إلى أن هذه النتيجة عادلة للغاية بالمقارنة مع أداء السيارة بالرغم من أن عدم قدرته على ترجمة قطب الانطلاق الأول لنتيجة أفضل من المركز الثالث كان أمراً محبطاً بعض الشيء بالنسبة له.
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