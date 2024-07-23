هاميلتون تفاجأ بعد سهولة الاقتراب من فيرستابن في النصف الأول من سباق المجر

أحرز هاميلتون الفوز في سباق سيلفرستون، وأنهى ثالثاً في سباق المجر الذي تلاه، خلف ثنائي مكلارين، على طريقه لتحقيق منصة التتويج رقم 200 في مسيرته المهنية.

حيث قال بطل العالم سبع مرات تعقيباً على ذلك: "الأرقام لا تعني أي شيء".

وأكمل: "أوسكار (بياستري) ولاندو (نوريس) غابا مباشرة منذ البداية!".

وأضاف: "شخصياً، لا أفكر كثيراً في الإحصائيات، بل في الأشخاص الرائعين الذين عملت معهم".

وتابع: "وقّعت مع مكلارين حين كنتُ بعمر 13 عاماً ولطالما أحببتُ الفريق، لقد جمعتنا رحلة طويلة معاً، أحرزتُ أول لقب عالمي معهم".

وأردف: "من ثم واجهوا أوقاتاً صعبة لكنهم بدؤوا يحرزون الانتصارات مجدداً، وذلك رائع. أنا مسرور من أجلهم".

وتابع: "كان سباقاً صعباً، وبالتأكيد لم أفكر بالمنصة رقم 200. لكنني لم أكن لأحقق هذا النجاح من دون كل أولئك الأشخاص الرائعين الذين عملت معهم في كلا الفريقين".

وحين سُئِل إن كان يتوقع معركة مع فيرستابن، ردّ هاميلتون: "من ناحية الوتيرة الصافية، لم نكن مستعدين لذلك. ما زلنا نفتقر للتأدية خاصة أثناء الحرارة المرتفعة".

وأكمل: "رأينا في النمسا أننا غير قادرين على مجاراتهم. تفاجأتُ بقدرتي على اللحاق بـ ماكس خلال القسم الأول".

واسترسل: "حالياً، أعتقد أننا امتلكنا فرصة خلال النصف الثاني حيث ظهرت سرعة السيارة الحقيقية".

واختتم: "دخلنا المنصة مبكراً وكان المركز على المسار هاماً في هذه الحلبة. في نهاية المطاف، كان ذلك قراراً حاسماً".