جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

هاميلتون تفاجأ بعد سهولة الاقتراب من فيرستابن في النصف الأول من سباق المجر

كشف لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه تفاجأ بسبب سهولة الاقتراب من ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، خلال القسم الأول من سباق جائزة المجر الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

أحرز هاميلتون الفوز في سباق سيلفرستون، وأنهى ثالثاً في سباق المجر الذي تلاه، خلف ثنائي مكلارين، على طريقه لتحقيق منصة التتويج رقم 200 في مسيرته المهنية.

حيث قال بطل العالم سبع مرات تعقيباً على ذلك: "الأرقام لا تعني أي شيء".

وأكمل: "أوسكار (بياستري) ولاندو (نوريس) غابا مباشرة منذ البداية!".

وأضاف: "شخصياً، لا أفكر كثيراً في الإحصائيات، بل في الأشخاص الرائعين الذين عملت معهم".

وتابع: "وقّعت مع مكلارين حين كنتُ بعمر 13 عاماً ولطالما أحببتُ الفريق، لقد جمعتنا رحلة طويلة معاً، أحرزتُ أول لقب عالمي معهم".

وأردف: "من ثم واجهوا أوقاتاً صعبة لكنهم بدؤوا يحرزون الانتصارات مجدداً، وذلك رائع. أنا مسرور من أجلهم".

وتابع: "كان سباقاً صعباً، وبالتأكيد لم أفكر بالمنصة رقم 200. لكنني لم أكن لأحقق هذا النجاح من دون كل أولئك الأشخاص الرائعين الذين عملت معهم في كلا الفريقين".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل إن كان يتوقع معركة مع فيرستابن، ردّ هاميلتون: "من ناحية الوتيرة الصافية، لم نكن مستعدين لذلك. ما زلنا نفتقر للتأدية خاصة أثناء الحرارة المرتفعة". 

وأكمل: "رأينا في النمسا أننا غير قادرين على مجاراتهم. تفاجأتُ بقدرتي على اللحاق بـ ماكس خلال القسم الأول".

واسترسل: "حالياً، أعتقد أننا امتلكنا فرصة خلال النصف الثاني حيث ظهرت سرعة السيارة الحقيقية".

واختتم: "دخلنا المنصة مبكراً وكان المركز على المسار هاماً في هذه الحلبة. في نهاية المطاف، كان ذلك قراراً حاسماً".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بينوتو يرأس مشروع آودي في الفورمولا 1 كجزء من تغييرات واسعة في إدارتها

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"

هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"
لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة

لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة
هيل: على فيرستابن الاعتذار إلى لامبيازي على كلامه "الوقح جداً"

هيل: على فيرستابن الاعتذار إلى لامبيازي على كلامه "الوقح جداً"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هيل: على فيرستابن الاعتذار إلى لامبيازي على كلامه "الوقح جداً"
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
راسل: مرسيدس ليست بعيدة عن ريد بُل الآن

راسل: مرسيدس ليست بعيدة عن ريد بُل الآن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل: مرسيدس ليست بعيدة عن ريد بُل الآن
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
مرسيدس
More from
مرسيدس
وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع

وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع
ماركو: لو لم يتسبب هاميلتون برمي فيرستابن في الهواء "لكان كل شيء تحت السيطرة"

ماركو: لو لم يتسبب هاميلتون برمي فيرستابن في الهواء "لكان كل شيء تحت السيطرة"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماركو: لو لم يتسبب هاميلتون برمي فيرستابن في الهواء "لكان كل شيء تحت السيطرة"
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1

"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1
هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"

هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"
وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع

وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع
لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة

لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط