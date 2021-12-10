هاميلتون: تغييرات حلبة أبوظبي جعلت المسار "ممتعًا أكثر"

تصدّر كلٌ من المتنافسين على اللقب حصّة من حصّتَي الجمعة، حيث كان فيرشتابن في صدارة الأولى قبل أن يستلمها هاميلتون في الثانية مُحقّقًا الزمن الأسرع في اليوم بأكمله والبالغ 1:23.691 دقيقة.

وكانت حلبة مرسى ياس قد خضعت لتعديلات كبيرة منذ آخر زيارة للفورمولا واحد العام الماضي، حيث تمّت مراجعة المنعطف الحاد الذي يسبق الخطّ المستقيم الخلفي، إلى جانب منعطفٍ تاسعٍ مائل جديد، وتعديلات على المنعطفات في منطقة الفندق.

ومع تقلّص زمن اللفّة بأكثر من 10 ثوانٍ بالمقارنة مع التصميم السابق، يشعر هاميلتون أنّ الحلبة أصبحت ممتعة أكثر، لكنّه غير متأكّد من تأثير ذلك على فرص التجاوز بالنظر على أنّ ذلك هو الهدف الرئيسي وراء التغييرات.

وقال في هذا الصدد: "كان يومًا جيّدًا نسبيًا. أحبّ المسار وأعتقد بأنّ التغييرات التي قاموا بها جعلت المسار ممتعًا أكثر ومنسابًا أكثر".

وأضاف: "من الواضح أنّ الأداء متقاربٌ بيننا جميعًا، لكنّنا خضنا حصّتين ولا تزال الوتيرة مجهولة وأنا متأكّدٌ من أنّ المنافسة ستكون متقاربة جدًا مثلما كانت عليه في السباقات الماضية".

وأكمل: "حاولت اتّباع سيارات أخرى خلال محاكاة المسافات الطويفة، أعتقد بأنّني كنت خلف بيريز، وكنت أحاول اتّباعه لكن كان لا يزال ذلك صعبًا، أعتقد بأنّ الوضع سيكون ربّما أفضل ممّا شاهدنا في السابق. أعتقد بأنّ الوضع قد يكون مختلفًا في حال كانت السيارتان متشابهتين".

كما شاطره فيرشتابن الرأي بعد أن أكمل الحصّة الثانية رابعًا بفارق أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن هاميلتون، لكنّه اعترف بأنّه يفتقر للوتيرة في محاكاته للتصفيات.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ تغييرات الحلبة جعلتها ممتعة أكثر. المنعطفات الأسرع أكثر متعة بشكلٍ عام، خاصة في المقطع الأخير الذي كان دائمًا ضيّقًا وبميلانٍ إلى الخارج. لا تزال المنعطفات فيه مائلة إلى الخارج لكنّ زواياها أصبحت منفتحة أكثر. أعتقد بأنّها إيجابيّة".

وأكمل: "لا نزال بصدد تعلّم وفهم الكثير من الأشياء، لكن من الواضح أنّ محاكاة اللفّات القصيرة لم تسر وفق المخطّط، وافتقرنا للوتيرة، لكنّني أعتقد بأنّنا كنّا أكثر تنافسيّة على صعيد محاكاة المسافات الطويلة، وذلك الأمر الأكثر أهميّة".