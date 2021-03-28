هاميلتون: تغييرات أرضيّة 2021 جاءت "لإيقاف مرسيدس"

في حين أنّه طُلب من الفرق نقل أغلب تصاميم سياراتها من موسم 2020 إلى الموسم الجديد، فإنّ تغييرات صُلب القوانين التقنيّة فرضت قطع جزء مثلّث من الأرضيّة أمام الإطار الخلفي.

وجاءت تلك ضمن محاولة لخفض الارتكازيّة بنسبة 10 بالمئة، وشملت التغييرات تقليص حجم أشرطة الناشر للتقليل من خطر انفجار الإطارات تحت الأحمال القياسيّة.

وعانت مرسيدس بشكلٍ لافتٍ على صعيد التحكّم خلال التجارب الشتويّة، وأشار الكثيرون إلى أنّ المفهوم التصميمي بزاوية الانحناء الأماميّ المنخفضة الذي يستخدمه الفريق كان الأكثر تضرّرًا بهذه التغييرات بالمقارنة مع مفهوم الزاوية العالية الذي أطلقته ريد بُل قبل عقدٍ من الزمن.

وأكّد توتو وولف مدير فريق مرسيدس ذلك يوم الجمعة، وكذلك الحال بالنسبة لأستون مارتن التي تستلهم تصميمها من مرسيدس. وعندما سُئل حيال تعليقات وولف إثر التصفيات التي حلّ فيها هاميلتون ثانيًا خلف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، أجاب هاميلتون: "ليس سرًا أنّ التغييرات التي قدّموها جاءت لإيقافنا بالطبع".

وشبّه بطل العالم هذا الوضع مع موسم 2020 عندما أُدخلت تغييرات في القوانين قبل جائزة إيطاليا الكبرى لمنع الفرق من تغيير إعدادات المحرّك على سياراتهم بين التصفيات والسباق.

وقال البريطاني: "جاء تغيير قوانين المحرّكات العام الماضي لفعل الأمر ذاته. لكن لا بأس، نعشق التحديث ولا نستهين بهذه الأمور، نعمل بجدٍ قدر المستطاع".

في المقابل لم يرد زميله فالتيري بوتاس التعليق على تأثير قوانين أرضيّة 2021، واختار عوضًا عن ذلك القول أنّ ريد بُل "تملك حزمة قويّةً في المجمل".

وقال الفنلندي: "وحدة طاقتهم وهيكلهم وملحقاتهم الانسيابيّة جيّدةٌ جدًا. قاموا بعملٍ جيّد في الشتاء ونحتاج للقيام بعملٍ أفضل".

من جانبه أرجع فيرشتابن مكاسب ريد بُل بالمقارنة مع مرسيدس إلى "عدّة عوامل".

إذ قال: "كانت هذه فلسفتنا لفترة طويلة بالطبع. لا أعتقد بأنّه يُمكنك تحديد جانبٍ واحدٍ تحسّنت فيه ريد بُل، أعتقد بأنّ الأمر يعود إلى عدّة عوامل".

وأكمل: "علمنا نقاط ضعفنا من العام الماضي ولم تكن لتلك علاقة بالزاوية. أعتقد بأنّ هوندا عملت بجدٍ على صعيد المحرّك الذي أصبح أحسن بكثير في المجمل".