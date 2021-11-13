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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى أخبار

هاميلتون تغلّب على "إحباط" شطب نتيجته ليقدم العودة القوية في سباق البرازيل القصير

قال لويس هاميلتون أنّ قرار شطب نتيجته في تصفيات جائزة البرازيل الكبرى كان "مُحبطًا"، لكنّه تمكن من استعادة تركيزه ليقدّم عودة مذهلة في السباق القصير.

هاميلتون تغلّب على "إحباط" شطب نتيجته ليقدم العودة القوية في سباق البرازيل القصير

قرر المراقبون أن الجناح الخلفي على سيارة هاميلتون مخالف للقوانين من جانب "الدي آر اس"، وعليه تم شطب نتيجته من التصفيات ليخسر مركز انطلاقه الأول في السباق القصير.

ولكن منطلقًا من المركز الأخير، تمكن هاميلتون من شق طريقه على نحوٍ مدهش على مدار اللفات الـ 24 مُتجاوزًا ثلاثة أرباع السائقين ليُنهي السباق خامسًا.

واعترف هاميلتون أن قرار المراقبين بشطب نتيجته وإعادته إلى آخر الترتيب كان من الصعب تقبّله، لكنه شرح أنه كان قادرًا على "استعادة ذهنيته قبل القرار" والتركيز على تعويض أكبر عدد ممكن من المراكز في سباق اليوم ليحسّن من مركز انطلاقه في السباق الرئيسي غدًا، لا سيّما وأن لديه عقوبة التراجع 5 مراكز، إذ سينطلق سائق مرسيدس من المركز العاشر غدًا.

فقال: "كان قرارًا صعبًا بكل تأكيد. لكن وبينما كان الفريق يناقش المسألة مع المراقبين، كنت أحاول فقط التركيز على عملي مع المهندسين والحفاظ على الروح العالية بين طاقمي لنركّز على العمل الذي لدينا ولا نفكّر في ذلك القرار".

وأضاف: "بالطبّع شعرت بالإحباط من القرار النهائي، لكن لا يمكن أن تترك ذلك يتملك منك، إذ عليك المُضي قُدمًا".

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وتابع: "لذلك سرعان ما استعدت ذهنيتي السابقة، ووجهت تركيزي نحو ما بوسعي القيام به الآن وأن أقدم كل ما لديّ".

هذا ولم يكن هاميلتون يعلم إلى أيّ مدى يمكن أن يتقدم في ترتيب السباق القصير قبل انطلاقه، لكنه أوضح بأنه استعان بعدد من الخيارات المتاحة وهو في السيارة ليعزز من تقدمه.

فقال: "بصراحة، لم تكن لديّ فكرة عمّا يمكن تحقيقه. لم أضع حدًا أو تقدمًا أقصى. قبل انطلاق السباق وأنا على المركز الأخير ربما كنت أرى إمكانية تحقيق المركز العاشر. وقلت هذا هو هدفي وعلينا محاولة التقدم بأكبر قدر مممكن".

واختتم: "لكنني وجدت أنني أتقدم سريعًا واستخدمت في الحقيقة الكثير من الأمور المختلفة للوقود اليوم. لذلك عليك ألا تستسلم وأن تواصل الضغط".

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