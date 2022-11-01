هاميلتون: تعليقات ألونسو حول ألقاب الفورمولا واحد "تُضحكني بعض الشيء"

ضمن مقابلة مع صحيفة هولندية نُشرت يوم السبت المنصرم، ناقش ألونسو قيمة ألقاب الفورمولا واحد التي يحققها السائقون في مواجهة فرق أخرى، مقابل تلك الألقاب التي يحققونها في مواجهة زملائهم ضمن نفس الفريق.

ومن ثم رد ألونسو عبر منصة تويتر - بعد أن انتشرت تعليقاته تلك انتشار النار في الهشيم - مؤكداً أنّ "جميع الألقاب رائعة" وأنه "تعب من محاولات تضخيم الأقاويل"، مشيراً إلى ضرورة التوقف عن حشد متابعي الفورمولا واحد ضد بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وفيما يبدو أنه ردّ على تعليقات ألونسو، نشر هاميلتون تغريدة لصورة لهما على منصة التتويج في إنديانابوليس 2007، حين كانا زميلين ضمن صفوف مكلارين، مع تعليق واحد فقط على شكل إبهام مرفوع.

وفي ذلك السباق، فاز هاميلتون أمام ألونسو الذي كان غاضباً من فريقه مكلارين في موسم اتّسم بعلاقة متفجرة بين الزميلين أدت إلى خروج الإسباني من صفوف الفريق بنهاية الموسم.

وحين سُئِل عن ردة فعله على تعليقات ألونسو وعن تغريدته تلك، ردّ هاميلتون: "تلك كانت ردة فعلي. الإبهام المرفوع".

وأكمل: "ليس لديّ الكثير لأقوله حقاً عن الأمر. تلك التعليقات تجعلني أضحك قليلاً بصراحة، لكنني حاولت أن أحافظ على الاحترام حقاً على مرّ السنين".

وتابع: "على سبيل المثال، لو سألتموني من كان منافسي الأفضل، لحاولتُ على الدوام تقديم الثناء".

وأردف: "من المثير للاهتمام رؤية تلك التعليقات، لكن ذلك لا يهم حقاً. لهذا السبب وضعتُ إشارة الإبهام المرفوع".

من جهته، قلل توتو وولف مدير فريق مرسيدس من تعليقات ألونسو، واصفاً بطل العالم مرتين، بأنه "يحب إثارة هذا النوع من الأمور" وأنها تعليقات "كوميدية"، كما عبر عن اعتقاده بأن هاميلتون لا يعير اهتماماً لتلك الأمور، وأن رياضة مثل الفورمولا واحد تجذب دوماً عناوين عريضة مثل هذه.

فقال: "إنهما بطلان رائعان. ألونسو يحب إثارة مثل هذه الأمور. لا أعتقد أن ذلك أزعج هاميلتون قيد شعرة".

وبعد تعليقاته السابقة، ردّ ألونسو على سؤال حول رأيه بالرقم القياسي الجديد الذي حققه فيرستابن: "لم أعد أريد التكلم عن أي شخص بعد الآن، لأنني أعتقد أنه سيكون هناك سوء فهم على الدوام".

وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها بعض التوتر بين الزميلين السابقين ألونسو وهاميلتون.

إذ بعد حادثتهما في اللفة الأولى من سباق جائزة بلجيكا الكبرى، وصف ألونسو، هاميلتون "بالأخرق" على اللاسلكي، قائلاً بأن البريطاني "لا يعلم إلا كيفية الانطلاق من المركز الأول" لكن الإسباني اعتذر لاحقاً على تلك التعليقات.

لويس هاميلتون، مرسيدس وفرناندو ألونسو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت