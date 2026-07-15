تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

هاميلتون: تطوير المحرك دون التضحية بالموثوقية يستغرق أشهرًا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
هاميلتون: تطوير المحرك دون التضحية بالموثوقية يستغرق أشهرًا

شوماخر: ريد بُل لديها خيار أفضل من بياستري في حال رحيل فيرستابن

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
شوماخر: ريد بُل لديها خيار أفضل من بياستري في حال رحيل فيرستابن

فاولز يتطلع إلى انتفاضة ويليامز في جائزة بلجيكا الكبرى: "سنعود بقوة"

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاولز يتطلع إلى انتفاضة ويليامز في جائزة بلجيكا الكبرى: "سنعود بقوة"

فاولز يعترف بخيبة أمل تحديثات ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاولز يعترف بخيبة أمل تحديثات ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى

مكلارين تنتقل إلى أحدث محركات مرسيدس في جائزة بلجيكا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مكلارين تنتقل إلى أحدث محركات مرسيدس في جائزة بلجيكا الكبرى

الإشادات تنهال على بيرمان: "سائق من الطراز الرفيع" بعد قيادة سيارة أيرتون سينا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
الإشادات تنهال على بيرمان: "سائق من الطراز الرفيع" بعد قيادة سيارة أيرتون سينا

رأي: هل من الضروري أن تصبح الفورمولا 1 أكثر صخباً في 2031؟ 

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
رأي: هل من الضروري أن تصبح الفورمولا 1 أكثر صخباً في 2031؟ 

حصري: بيريللي تكشف أسرار إدارة إطارات الفورمولا 1: تصميم العجلات، أساليب القيادة وتحديات قوانين 2027

فورمولا 1
حصري: بيريللي تكشف أسرار إدارة إطارات الفورمولا 1: تصميم العجلات، أساليب القيادة وتحديات قوانين 2027
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

هاميلتون: تطوير المحرك دون التضحية بالموثوقية يستغرق أشهرًا

أكد لويس هاميلتون أن اللحاق بوحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا 1 سيستغرق "أشهرًا"، رغم استخدام فيراري مؤخرًا وحدة طاقة محدثة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

استخدمت فيراري وحدة طاقة محدثة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى، وتمكنت أخيرًا من تجاوز التوقعات في سيلفرستون، بعدما حقق لويس هاميلتون البول بوزيشن للسباق القصير، قبل أن يحقق شارل لوكلير الفوز يوم الأحد.

ورغم أن هيكل سيارة "إس.إف26" يُعتبر الأفضل على شبكة الانطلاق، فإن نقطة ضعف السيارة الأساسية تكمن في وحدة الطاقة، التي تستخدم شاحنًا توربينيًا أصغر مقارنة بمنافسيها. وبينما يمنح هذا التصميم أفضلية في إنتاج الطاقة عند الخروج من المنعطفات، فإنه يؤثر سلبًا على السرعة القصوى للمحرك في نهايات الخطوط المستقيمة. ويؤكد ذلك ما أشار إليه كل من هاميلتون ولوكلير بشأن التفوق الواضح لمرسيدس عليهما، خاصة على الخطوط المستقيمة الطويلة.

وتحدث هاميلتون عن العمل الجاري حاليًا لتحسين وحدة الطاقة، مؤكدًا أن هذه العملية لا تحدث بين ليلة وضحاها، وأن تطوير التصاميم الجديدة يتطلب "أشهرًا".

حيث قال: "عندما يتعلق الأمر بالمحرك، فليس هناك الكثير مما يستطيع السائق القيام به. إذ إن اكتشاف التغييرات اللازمة لاستخراج الإمكانات الكامنة في المحرك يعتمد بالكامل على العاملين في المصنع وخبراتهم".

وأضاف: "من جانب السائق، نقدم ملاحظات في كل عطلة نهاية أسبوع حول الإحساس بقابلية القيادة منذ اللحظة الأولى للضغط على دواسة الوقود، وطريقة تبديل التروس، ونسب التروس، وما نعتقد أنه يحتاج إلى تغيير".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "لذلك، فإننا ندفع باتجاه إجراء هذه التغييرات، أو على الأقل نطلب من الفريق اختبارها على جهاز المحاكاة وتحليل ما إذا كانت ستوفر وقتًا على الحلبة".

كما أوضح هاميلتون عملية التحليل التي يجريها مع الفريق واتجاه تطوير المحرك، قائلًا: "في بعض الأحيان نشعر بأن طاقة البطارية غير كافية عند نهاية الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "يمكننا رؤية ذلك بوضوح عند مقارنة بيانات القياس عن بعد مع مرسيدس وريد بُل. ثم نجلس مع الفريق ونتحدث عن الأمر. لكن من المهم أن نعرف أن تطوير المحرك، وتصميمه، ودمجه في السيارة دون التضحية بالموثوقية، يستغرق أشهرًا".

واختتم: "الأمر الرائع هو أن الفريق نجح في إنتاج سيارة ووحدة طاقة تتمتعان بموثوقية عالية للغاية. وبفضل ذلك، فإن جميع التحسينات التي نجريها تُبنى على أساس قوي، وهو ما يمنحنا كفاءة أكبر".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أليكس غرينوود، مرآب فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فلافيو برياتوري، ألبين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ألكسندر ألبون، ويليامز، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، «راسينغ بولز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، «راسينغ بولز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ، فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، لويس هاميلتون، فيراري، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لانس سترول، فريق أستون مارتن رايسينغ، إيزاك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك رايسينغ، ليام لوسون، فريق رايسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
محمد فرح

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ، ألكسندر ألبون، ويليامز، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في سيارات الفورمولا 1 المصغرة

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في لعبة «ليغو ميني كارز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في لعبة «ليغو ميني كارز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ، ألكسندر ألبون، ويليامز، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، بيير غاسلي، ألبين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، لويس هاميلتون، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، لويس هاميلتون، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في لعبة «ليغو ميني كارز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في لعبة «ليغو ميني كارز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غولدي، مرآب فريق أستون مارتن للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السير براين ماي، مرآب فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
بن ويتاكر، مرآب فريق أستون مارتن للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جيريمي كلاركسون يدخل منطقة الصيانة.

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كريستيان هورنر، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كريستيان هورنر، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كريستيان هورنر، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كريستيان هورنر، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غولدي

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غولدي

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
بن ويتاكر

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، لاندو نوريس، ماكلارين، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق</