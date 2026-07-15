استخدمت فيراري وحدة طاقة محدثة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى، وتمكنت أخيرًا من تجاوز التوقعات في سيلفرستون، بعدما حقق لويس هاميلتون البول بوزيشن للسباق القصير، قبل أن يحقق شارل لوكلير الفوز يوم الأحد.

ورغم أن هيكل سيارة "إس.إف26" يُعتبر الأفضل على شبكة الانطلاق، فإن نقطة ضعف السيارة الأساسية تكمن في وحدة الطاقة، التي تستخدم شاحنًا توربينيًا أصغر مقارنة بمنافسيها. وبينما يمنح هذا التصميم أفضلية في إنتاج الطاقة عند الخروج من المنعطفات، فإنه يؤثر سلبًا على السرعة القصوى للمحرك في نهايات الخطوط المستقيمة. ويؤكد ذلك ما أشار إليه كل من هاميلتون ولوكلير بشأن التفوق الواضح لمرسيدس عليهما، خاصة على الخطوط المستقيمة الطويلة.

وتحدث هاميلتون عن العمل الجاري حاليًا لتحسين وحدة الطاقة، مؤكدًا أن هذه العملية لا تحدث بين ليلة وضحاها، وأن تطوير التصاميم الجديدة يتطلب "أشهرًا".

حيث قال: "عندما يتعلق الأمر بالمحرك، فليس هناك الكثير مما يستطيع السائق القيام به. إذ إن اكتشاف التغييرات اللازمة لاستخراج الإمكانات الكامنة في المحرك يعتمد بالكامل على العاملين في المصنع وخبراتهم".

وأضاف: "من جانب السائق، نقدم ملاحظات في كل عطلة نهاية أسبوع حول الإحساس بقابلية القيادة منذ اللحظة الأولى للضغط على دواسة الوقود، وطريقة تبديل التروس، ونسب التروس، وما نعتقد أنه يحتاج إلى تغيير".

وتابع: "لذلك، فإننا ندفع باتجاه إجراء هذه التغييرات، أو على الأقل نطلب من الفريق اختبارها على جهاز المحاكاة وتحليل ما إذا كانت ستوفر وقتًا على الحلبة".

كما أوضح هاميلتون عملية التحليل التي يجريها مع الفريق واتجاه تطوير المحرك، قائلًا: "في بعض الأحيان نشعر بأن طاقة البطارية غير كافية عند نهاية الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "يمكننا رؤية ذلك بوضوح عند مقارنة بيانات القياس عن بعد مع مرسيدس وريد بُل. ثم نجلس مع الفريق ونتحدث عن الأمر. لكن من المهم أن نعرف أن تطوير المحرك، وتصميمه، ودمجه في السيارة دون التضحية بالموثوقية، يستغرق أشهرًا".

واختتم: "الأمر الرائع هو أن الفريق نجح في إنتاج سيارة ووحدة طاقة تتمتعان بموثوقية عالية للغاية. وبفضل ذلك، فإن جميع التحسينات التي نجريها تُبنى على أساس قوي، وهو ما يمنحنا كفاءة أكبر".