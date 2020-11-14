هاميلتون: تصفيات تركيا "الأقل متعة" في مسيرتي في الفورمولا واحد

تركت الأمطار الغزيرة على المسار ضعيف التماسك لحلبة اسطنبول بارك السائقين يعانون من أجل الوتيرة خلال حصة التصفيات، حيث استغرق القسم الأوّل فيها أكثر من ساعة بسبب إيقاف الحصة جرّاء حالة الطقس.

وقد نجح لانس سترول سائق ريسينغ بوينت في الاستفادة من تلك الفوضى وانتزاع قطب الانطلاق الأوّل أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُلن بينما اكتفى هاميلتون بالمركز السادس في القسم الأخير، مسجلًا أسوأ نتيجة له في التصفيات هذا الموسم.

وبعد وصفه للمسار "بالمروّع" بالأمس، صرّح هاميلتون بأنّ تصفيات اليوم هي الأقل متعة في مسيرته بالفورمولا واحد.

فقال: "لقد كانت بكل تأكيد واحدة من أسوأ التصفيات، إن لم تكن الأسوأ في مسيرتي".

وأضاف: "تصميم الحلبة رائع، لكنّ التماسك ضعيف للغاية إلى حد أنّه لا يُمكنك توليد التماسك الكافي للمرور خلال المنعطفات بالسرعة التي تريدها. لكن بخلاف ذلك، كان تحديًا اليوم، والتحديات دومًا ما تكون جيّدة".

وتابع: "تماسك المسار هنا هو أسوأ ما اختبرته في مسيرتي، بالنظر إلى كم الارتكازية على الجيل الحالي من السيارات. الخروج اليوم في الأمطار جعل الوضع أسوأ وأكثر صعوبة، حيث كنا محدودين بالتماسك ودرجة الحرارة، لكنني سعيد للغاية بالعمل الذي قمت به".

في المقابل، أوضح هاميلتون أنّه غير متأكّد من الكيفية التي ستؤدي بها السيارة في الأجواء الجافة بعدما أخفق في القيام بأيّة إعدادات خلال تجارب الجمعة بسب المعاناة مع الإطارات.

فقال: "ليست لدي فكرة عن أداء السيارة التي سأكون على متنها غدًا. أجرينا بعض التغييرات على الإعدادات اليوم، ومن ثمّ باتت الأجواء ماطرة. لا أعلم كيف سيكون الشعور مع الأجواء الجافة، ولو ماطرة أعلم كيف سيكون الوضع، سيكون سيئًا مثل اليوم".

واختتم: "هنيئًا للانس على قطب الانطلاق الأوّل، كان ذلك رائعًا. أتطلّع للمعركة معهم بالغد".