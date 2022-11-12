هاميلتون: تصفيات البرازيل كانت صعبة لكنني واجهت بعض الحظ "السيء"

اكتفى هاميلتون بالمركز الثامن على شبكة انطلاق السباق القصير يوم السبت، حيث كان آخر الخارجين إلى الحلبة في القسم الثالث للتصفيات على مسار كان قد بدأ يشهد هطول الأمطار.

وكان السائقون يعلمون أنهم يمتلكون لفة واحدة فقط قبل هطول الأمطار الوشيك، بالتالي فإن تأخر الخروج إلى المسار كان يعني ازدياد فرصة مواجهة السائقين للأمطار.

خاصة وأنهم جميعاً كانوا يستعملون الإطارات الملساء، ما عدا شارل لوكلير سائق فيراري الذي استعمل إطارات "انترميديت"، ودفع ثمن ذلك الانطلاق عاشراً.

وبينما لم ينجح هاميلتون سوى بتحقيق بالمركز الثامن، لكن زميله جورج راسل سينطلق من المركز الثالث.

حيث أكد البريطاني أن الظروف الجوية صعّبت للغاية من مهمة السائقين في إنترلاغوس.

فقال: "خرجت إلى المسار لأرى الظروف الجوية، لكن من الواضح أن الحلبة كانت ستصبح مبللة على الأغلب".

وأكمل: "لكن كما تعلمون، هذه هي سباقات السيارات".

وتعقيباً على تأثير توقيت الخروج للمسار، أكد الفائز بنسخة 2021 من سباق البرازيل: "كلا في الحقيقة، أعتقد أن التصفيات بحد ذاتها كانت صعبة".

وأكمل: "كان من الصعب رؤية الظروف الجوية وتوقعها. من الصعب رؤية قطرات الأمطار بسبب اقتراب الظلام".

وأردف: "كنت آخر الخارجين لذا أعتقد أنني واجهت بداية الأمطار".

وتابع: "لذا ربما خسرت الكثير من الحرارة في الإطارات كذلك أثناء الانتظار في خط الحظائر".

واختتم: "واجهني بعض الحظ السيء، لكن جورج قام بعمل رائع. تهانيّ أيضاً إلى كيفن (ماغنوسن)".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صورموتورسبورت