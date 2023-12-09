هاميلتون: تصرف "فيا" إزاء توتو وسوزي وولف "غير مقبول"

أعلنت "فيا" أن قسم الامتثال للقوانين يحقق في احتمال وجود تضارب في المصالح بين أحد مدراء فرق الفورمولا واحد وبين عضو في إدارة مؤسسة الفورمولا واحد.

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

وجاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

وضمن خطوة غير مسبوقة وموحدة لدعم سوزي وولف بشكل خاص، أصدرت جميع الفرق بياناً موحداً مساء يوم الأربعاء أكدت فيه أنها ليست السبب وراء تحقيق "فيا".

ونتيجة لكل ذلك، تراجعت "فيا" عن التحقيق المثير للجدل حيال إمكانية وجود تضارب في المصالح بعمل الزوجين توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد، وسوزي وولف مديرة أكاديمية الفورمولا واحد.

حيث كشفت "فيا" أنها راضية عن عدم وجود أي تضارب في المصالح، وأن التحقيق سينتهي.

لكن وفي بيان أصدرته مرسيدس، أوضح وولف أن الفريق في "سجال قضائي" مع الهيئة الحاكمة للرياضة، بعد أن تضررت سمعته وسمعة زوجته جراء ما حصل.

من جهتها، كانت سوزي وولف قد علقت على المسألة كذلك، منتقدة "فيا" على غياب الشفافية في التعامل.

وضمن معرض كلامه في المؤتمر الصحفي لحفل توزيع جوائز "فيا"، دافع هاميلتون عن وولف، وانتقد تصرفات "فيا".

فقال: "لقد كان أسبوعاً صعباً".

وأكمل: "أعتقد أنه أسبوع محبط حقاً أن نرى الهيئة الحاكمة للرياضة تشكك في نزاهة إحدى أهم النساء القياديات اللواتي رأيناهنّ في رياضتنا، سوزي وولف، من دون أي تواصل، ومن دون أي دليل، ومن ثم يقولون ’نحن آسفون’ في النهاية".

وأردف: "ذلك غير مقبول ببساطة. هناك الكثير من الأشخاص الرائعين في الرياضة الذين يقومون بعمل رائع. وهناك صراع متواصل لتحسين التنوع والشمولية في رياضتنا".

وأضاف: "لكن يبدو أن هناك بعض الأشخاص ضمن مجموعة القيادة لدى ’فيا’ وفي كل مرة نحاول أخذ خطوة للأمام، يقومون بجرنا للخلف. يجب تغيير هذا الأمر".

بالمقابل، شدد هاميلتون على ضرورة اهتمام الرياضة ككل بموضوع التنوع.

فقال: "أعتقد أنها رياضة عالمية. بالتالي لدينا فرصة مذهلة وتلقائية لنكون رواداً في التغيير".

واسترسل: "نحن نسافر لبلدان مختلفة حول العالم، وعلينا مسؤولية ضمان الدفع بالاتجاه الصحيح".

من جهة أخرى، أثنى هاميلتون على توتو وولف، فقال: "توتو قائد رائع. أعرفه منذ زمن طويل. انضممنا إلى الفريق في الفترة نفسها".

وتابع: "لقد كانت رحلة مثيرة لكلينا، وقد تطورنا سوية مع الفريق. كما أنه لم يخسر أياً من روحه التنافسية الهائلة".

وأردف: "يمكن أن نرى ذلك على التلفاز كذلك، حين يجلس على مكتبه الصغير في المرآب. وهو يحاول الموازنة ما بين حياة العمل والحياة العائلية، وأعتقد أنه يقوم بعمل رائع في هذا الصدد".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه يواصل تحفيز الجميع، كنا نتكلم البارحة مع الفريق معاً. إنه قائد مقرّب للغاية من الجميع".

واسترسل: "إنه متفهم جداً. وأعتقد أننا تعلمنا الكثير من الدروس حقاً. وأنا فخور جداً برؤية التقدم الذي حققه على الصعيد الشخصي والإنساني كذلك".