هاميلتون تخوّف من عدم الفوز مجدّدًا بعد جفاف 945 يومًا

اعترف لويس هاميلتون أنّه "بعد أيّامٍ من شعوره بأنّه غير جيّدٍ بما فيه الكفاية" في ظلّ جفاف انتصاراته في الفورمولا 1، والذي انتهى بشكلٍ مثير في جائزة بريطانيا الكبرى.

وضمن سباق جاف-ممطر-جاف تقليدي في سيلفرستون، استغلّ هاميلتون أقصى ما يُمكن لمرسيدس القيام به على صعيد الخيارات الاستراتيجيّة، في الوقت الذي فشلت فيه مكلارين في التفاعل بشكلٍ صحيح مع حالة المسار في نهاية الأمطار.

وحافظ هاميلتون بعد ذلك على إطاراته "سوفت" ليضمن أنّ ملاحقه السريع ماكس فيرستابن لن يلحق به، ليُنهي ذلك جفافًا دام 945 يومًا بعد أن كان آخر انتصاراته في جائزة المملكة العربيّة السعوديّة في 2021.

وبعد أن غمرته المشاعر إثر انتصاره، اعترف هاميلتون أنّه مرّ بأيّامٍ شعر فيها أنّه لن يفوز مجدّدًا في الفورمولا 1، وشكر فريقه مرسيدس الذي سيُغادر صفوفه في نهاية الموسم متّجهًا لفيراري.

وقال البريطاني: "الوضع صعبٌ جدًا، أعتقد بأنّه كان كذلك للجميع. لكنّني أعتقد بأنّه من المهمّ كيفيّة مواصلة النهوض وعليك مواصلة التعمّق، حتّى عندما تشعر أنّك في القاع".

وأضاف: "مرّت أيّام بين 2021 والآن لم أشعر فيها أنّني جيّدٌ بما فيه الكفاية، أو أنّني لن أعود إلى المستوى الذي كنت فيه اليوم".

وأكمل: "لكنّ الأهمّ هو أنّ لديّ أشخاصًا رائعين حولي يُواصلون دعمي. في كلّ مرّة آتي فيها وأراهم يبذلون الجهد، فذلك يُشجّعني للقيام بالأمر ذاته. ولا أنسى مشجّعي كلّما أراهم حول العالم، فإنّهم كانوا داعمين. لذا شكرًا للجميع في المصنع وهنا. أحبّكم".

من جانبه توقّع توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ هاميلتون سيُنهي مسيرته مع مرسيدس مع انتصار، وقد حدث ذلك بالفعل في سيلفرستون.

وقال النمساوي لقناة "سكاي اف1": "كان ذلك مدهشًا. لم يكن أحدٌ ليكتب قصّة وداعٍ أفضل لجائزة بريطانيا الكبرى بعد 12 عامًا. كان ذلك رائعًا".

وأضاف: "أجل، مررنا ببعض الأوقات الصعبة مؤخّرًا ومن ثمّ عدنا بهذه الطريقة اليوم، قيادة خالية الأخطاء في مختلف الظروف، كان ذلك رائعًا".

وأردف: "استمتعت بتعافينا. كنّا في المركزين الأوّل والثاني في الأجواء الجافة. لذا يبدو أنّنا عدنا على صعيد الأداء".

واختتم بالقول: "وبالنسبة للوداع فقد كانت قصّة من الأحلام، أعني كيف منحنا المشجّعين البريطانيين الفائز البريطاني الأيقوني في مرسيدس".