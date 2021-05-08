هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل

كان هاميلتون قادرًا على التفوّق على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بفارق 0.036 ثانية في القسم الثالث من التصفيات ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية هذا الموسم ويُواصل سجلّه المثالي بالانطلاق من الصفّ الأوّل في جميع جولات هذا الموسم لصالح مرسيدس.

لكنّ بطل العالم سبع مرّات تخوّف في البداية من أنّ بعض التغييرات التي طلبها على سيارته بين التجارب الثالثة والتصفيات ستتركه في وضعٍ أسوأ ضمن المعركة على قطب الانطلاق الأوّل.

وقال البريطاني: "بدت التجارب الحرّة الثالثة جيّدة، أعتقد بأنّها كانت الأفضل لنا طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "أجريت بعض التغييرات وكنت قلقًا حيالها بالتوجّه إلى التصفيات. دائمًا ما نُحاول جعل السيارة أفضل، لكنّها مجازفة كون عليك التفكير في السباق كذلك".

وأردف: "أجرينا التغييرات وحالما توجّهت إلى المسار فقد قلت في نفسي: هذه إعدادات خاطئة".

وأكمل: "كان قراري في النهاية، لكنّه كان صعبًا للغاية، وذلك سبب تأخّري طوال التصفيات، كنت أجري تعديلات صغيرة هنا وهناك لمحاولة رفع وتيرتي".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّ اللفّة الأولى في القسم الثالث كانت الأفضل في كامل الحصّة وذلك رائع. حاولت تحسين زمني في اللفّة التالية، لكنّني لم أكن قادرًا على مواصلة ذلك".

وقال هاميلتون أنّ الإعدادات التي اختارها تسبّبت في ضعف استجابة سيارته "دبليو12" للانعطاف.

وقال البريطاني: "لم ترد السيارة الانعطاف بالشكل الذي أردته. لذا كنت أنتظر وأنتظر. أجريت بعض التعديلات الطفيفة ضمن ما يُسمح بتغييره من أجل تحسين انعطافها".

وأصبح هاميلتون السائق الأوّل في تاريخ الفورمولا واحد الذي يصل إلى عتبة الـ 100 قطب انطلاقٍ أوّل.

وقال حيال ذلك: "لا أصدّق أنّني وصلت إلى 100. يعود ذلك إلى الجميع في المصنع الذين يُواصلون عملهم الجاد ورفع المستوى وعدم الاستسلام مطلقًا".

وأكمل: "كان العمل مع هؤلاء الشباب حلمًا بالنسبة لي، وهذه رحلة مؤثّرة لنا معًا".

وأردف: "من كان يعتقد في نهاية 2012 عندما اتّخذنا قرار الشراكة أنّنا سنصل إلى 100 قطب انطلاق أوّل؟".

واختتم بالقول: "أشعر بالتواضع الشديد والامتنان. أنا مسرورٌ جدًا كما لو أنّ هذا قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرتي".