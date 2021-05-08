تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي التالي / مشكلة في الكتف أثّرت على بيريز في تصفيات برشلونة
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار عاجلة

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل

تخوّف البريطاني لويس هاميلتون من أنّ "مجازفة" الإعدادات التي اختارها قد تعود بنتائج عكسيّة عليه قبل تحقيقه لقطب الانطلاق الأوّل الـ 100 في مسيرته في الفورمولا واحد ضمن جائزة إسبانيا الكبرى.

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل

كان هاميلتون قادرًا على التفوّق على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بفارق 0.036 ثانية في القسم الثالث من التصفيات ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية هذا الموسم ويُواصل سجلّه المثالي بالانطلاق من الصفّ الأوّل في جميع جولات هذا الموسم لصالح مرسيدس.

لكنّ بطل العالم سبع مرّات تخوّف في البداية من أنّ بعض التغييرات التي طلبها على سيارته بين التجارب الثالثة والتصفيات ستتركه في وضعٍ أسوأ ضمن المعركة على قطب الانطلاق الأوّل.

اقرأ أيضاً:

وقال البريطاني: "بدت التجارب الحرّة الثالثة جيّدة، أعتقد بأنّها كانت الأفضل لنا طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "أجريت بعض التغييرات وكنت قلقًا حيالها بالتوجّه إلى التصفيات. دائمًا ما نُحاول جعل السيارة أفضل، لكنّها مجازفة كون عليك التفكير في السباق كذلك".

وأردف: "أجرينا التغييرات وحالما توجّهت إلى المسار فقد قلت في نفسي: هذه إعدادات خاطئة".

وأكمل: "كان قراري في النهاية، لكنّه كان صعبًا للغاية، وذلك سبب تأخّري طوال التصفيات، كنت أجري تعديلات صغيرة هنا وهناك لمحاولة رفع وتيرتي".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّ اللفّة الأولى في القسم الثالث كانت الأفضل في كامل الحصّة وذلك رائع. حاولت تحسين زمني في اللفّة التالية، لكنّني لم أكن قادرًا على مواصلة ذلك".

وقال هاميلتون أنّ الإعدادات التي اختارها تسبّبت في ضعف استجابة سيارته "دبليو12" للانعطاف.

وقال البريطاني: "لم ترد السيارة الانعطاف بالشكل الذي أردته. لذا كنت أنتظر وأنتظر. أجريت بعض التعديلات الطفيفة ضمن ما يُسمح بتغييره من أجل تحسين انعطافها".

وأصبح هاميلتون السائق الأوّل في تاريخ الفورمولا واحد الذي يصل إلى عتبة الـ 100 قطب انطلاقٍ أوّل.

وقال حيال ذلك: "لا أصدّق أنّني وصلت إلى 100. يعود ذلك إلى الجميع في المصنع الذين يُواصلون عملهم الجاد ورفع المستوى وعدم الاستسلام مطلقًا".

وأكمل: "كان العمل مع هؤلاء الشباب حلمًا بالنسبة لي، وهذه رحلة مؤثّرة لنا معًا".

وأردف: "من كان يعتقد في نهاية 2012 عندما اتّخذنا قرار الشراكة أنّنا سنصل إلى 100 قطب انطلاق أوّل؟".

واختتم بالقول: "أشعر بالتواضع الشديد والامتنان. أنا مسرورٌ جدًا كما لو أنّ هذا قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرتي".

المشاركات
التعليقات
تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي

المقال السابق

تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي

المقال التالي

مشكلة في الكتف أثّرت على بيريز في تصفيات برشلونة

مشكلة في الكتف أثّرت على بيريز في تصفيات برشلونة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا

2
فورمولا 1

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى

3
فورمولا 1

هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري

4
فورمولا 1

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل

5
فورمولا 1

مراجعة لوكلير لمقاربته لعطلة نهاية الأسبوع ساعدته في إسبانيا

أحدث الأخبار
مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا
فورمولا 1

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا

مشكلة في الكتف أثّرت على بيريز في تصفيات برشلونة
فورمولا 1

مشكلة في الكتف أثّرت على بيريز في تصفيات برشلونة

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل

تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي
فورمولا 1

تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى

أحدث ملفات الفيديو
معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
10س

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
11س

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

أبيتبول يحصل على منصب جديد  00:27
فورمولا 1
06-05-2021

أبيتبول يحصل على منصب جديد 

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021

مرسيدس أنفقت أكثر من 324 مليون جنيه استرليني للفوز بلقب موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس أنفقت أكثر من 324 مليون جنيه استرليني للفوز بلقب موسم 2020

فيتيل بات يشعر "بارتياحٍ أكبر" داخل سيارة أستون مارتن بعد تحديثاتها
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل بات يشعر "بارتياحٍ أكبر" داخل سيارة أستون مارتن بعد تحديثاتها

وولف: ريد بُل تواصلت مع 100 موظّف في قسم محرّكاتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: ريد بُل تواصلت مع 100 موظّف في قسم محرّكاتنا

هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا

مشكلة في الكتف أثّرت على بيريز في تصفيات برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1

مشكلة في الكتف أثّرت على بيريز في تصفيات برشلونة

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل

تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي
فورمولا 1 فورمولا 1

تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.