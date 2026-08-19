لم يتوافق أسلوب القيادة الذي تطلبته السيارات في مواسم 2022-2025 مع النهج الذي اتبعه هاميلتون طوال مسيرته، والمتمثل في الكبح المتأخر والقوي والدخول الحاد إلى المنعطفات.

وبينما كان هاميلتون يفضل اجتياز المنعطفات بشكل حاد على هيئة حرف "V"، كانت سيارات المؤثرات الأرضية تكافئ السائقين الذين يكبحون مبكراً في المنعطفات، ويجعلون السيارة تنزلق في منتصف المنعطف لتوليد الارتكازية وتشكيل مسار على هيئة حرف "U".

ومع موسم 2026، عادت قوانين الهيكل إلى حقبة ما قبل عام 2022. وأصبحت الارتكازية تتولد إلى حد كبير من خلال الأجنحة، كما عاد مفهوم "الانسيابية المائلة"، الذي يشير إلى اختلاف الارتفاع بين مقدمة السيارة وقسمها الخلفي.

وكان هاميلتون قد فاز بأربع من بطولاته الست خلال فترة وجوده مع مرسيدس في ظل قوانين قريبة من هذه.

لكن السائق البريطاني لا يعزو هذا الزخم، الذي اكتسبه بعد موسم 2025 الكابوسي مع فيراري، إلى تغييرات القوانين وحدها.

وسلط هاميلتون الضوء على التغييرات الأساسية التي نُفذت خلف الكواليس بدعم من رئيس الفريق فريد فاسور، مشدداً على خطوات حاسمة مثل الانتقال من أقراص مكابح بريمبو التي استخدمتها فيراري لفترة طويلة إلى أقراص كاربون إندستري.

وضمن حديثه إلى الصحافة حول هذه المسألة، أكد هاميلتون أن الوضع لا يمكن تفسيره بأسلوب قيادته وحده، قائلاً: "يقول الناس إن أسلوب قيادتي لم يكن مناسباً للسيارة السابقة".

وأضاف: "صحيح أنني كنت أقل سعادة في السيارة السابقة، لكنني فزت بسباقات وقدمت بعض التأديات الرائعة مثلما حدث في سيلفرستون عام 2024".

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وتابع: "لذلك، إذا كان أسلوب قيادتك لا يتناسب مع جيل من السيارات، فلا يمكنك الفوز بأي سباقات. أعتقد أن الأمر الأساسي هو القدرة على التأقلم. أدائي هذا الموسم لا يعود بالكامل إلى التغيير في اللوائح التقنية وإلى شعوري بأن السيارة مناسبة لي".

وأضاف: "في العام الماضي، كانت السيارة تضم الكثير من الإعدادات والخصائص التي لم تكن مناسبة لأسلوب قيادتي، واستغرق تغيير هذه الأمور وقتاً طويلاً. والآن بدأنا نرى فوائد تلك التغييرات، وأنا سعيد جداً بذلك".

وأكمل: "كان هدفي عند الانضمام إلى هذا الفريق هو مراقبة الوضع، وجلب خبرتي الممتدة لـ20 عاماً والمعرفة المتراكمة من بطولاتي السبع إلى هذا الفريق الرائع بالفعل، من أجل الارتقاء بالأداء إلى المستوى التالي. وهذا بالضبط ما أحاول القيام به".

واختتم: "سأواصل القيام بكل ما بوسعي في هذا الصدد. وكما ذكرت العام الماضي، عملت بجد كبير خلف الكواليس لتوجيه الفريق وضمان تطوره؛ ونحن أخيراً بدأنا نرى النتائج الملموسة الأولى لهذه الجهود".