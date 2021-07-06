هاميلتون: تحديثات سيلفرستون لن تكون كافية لتقليص الفارق مع ريد بُل

بعد جولتَي النمسا الصعبتَين في ظلّ فوز ماكس فيرشتابن بكلا السباقَين، بات سائق ريد بُل يتصدّر ترتيب بطولة السائقين بفارق 32 نقطة، إذ يعلم بطل العالم السُباعي صعوبة المهمة التي يُواجهها.

وفي حين أنه من المقرّر أن تجلب مرسيدس حزمةً من التحديثات إلى سباق سيلفرستون بهدف تقليص الفارق مع ريد بُل، بيد أنّ البريطاني يُدرك بأنها لن تكون كافية من أجل التقدّم أمام الحظيرة النمساوية.

"لدينا بعض التحديثات القادمة ولكنها لن تكون كافية لسدّ الفارق" قال هاميلتون، ثم تابع قائلاً "لا يزال علينا القيام ببعض العمل".

في المقابل، ساعدت حزمة من التحديثات فريق ريد بُل الذي يتخذّ من ميلتون كينز مقرًّا له على تحقيق الفوز خلال الجولات الخمس الأخيرة، إذ لم يفُز هاميلتون بأيّ سباق منذ جائزة إسبانيا الكبرى الذي أقيم في شهر مايو/أيار الماضي.

ولا يُساور فريق مرسيدس أيّ شكّ بأنّ ريد بُل تمتلك أسرع سيارة في الوقت الراهن، ولكن هاميلتون يعتقد بأنّ خصائص حلبة النمسا لعبت دورًا في قلب موازين القوى لصالح منافسه.

وأضاف البريطاني "السباقات الماضية كانت صعبة إذ من الواضح بأنّ فيرشتابن كان يتقدّم للأمام. لذلك لم يكن هناك الكثير ممّا أمكنني القيام به حيال ذلك".

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وتابع "من الواضح بأني آمل الحصول على سيناريو مختلف في السباق التالي. لذلك نحن نبذل قصارى جهدنا. لقد تواجدتُ في المصنع خلال الأسبوعين الماضيين حيث حاولتُ استخراج أكبر قدر ممكن في كُلّ أسبوع. ولكن سيارتنا لا تتناسب مع المسار في النمسا لسببٍ ما. ولكن آمل أن يحدث العكس في السباقات القادمة".

في السياق نفسه، أوضح فالتيري بوتاس بأنّ تصميم حلبة ريد بُل رينغ لم يصبّ في صالح سيارة مرسيدس، إذ يأمل أن تكون الأمور مختلفة في سيلفرستون.

وقال الفنلندي "لقد تسابقنا على نفس المسار لأسبوعين ومن الواضح بأنّ ريد بُل أسرع هنا – ولكن قد تتغيّر الأمور في بعض الحلبات الأخرى".

وأضاف "أعتقد بأنّ حلبة النمسا ناسبت سيارة ريد بُل بشكلٍ جيد للغاية، ولكن من الواضح بأنهم ليسوا بطيئين في الحلبات الأخرى. سيلفرستون ستكون مختلفة تمامًا، إذ سيكون هناك الكثير من المنعطفات عالية السرعة، لذلك سنرى".

واختتم "لدينا بعض التحديثات لسباق سيلفرستون إذ لن يكون لدينا المزيد منها في السباقات المقبلة، ولكننا سنواصل الضغط بأقصى ما نستطيع، إلّا أننا نعلم بأنّ المسألة ستكون صعبة".