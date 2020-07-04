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هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء

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هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء
من قبل:
04-07-2020

استُدعي لويس هاميلتون للمثول أمام مراقبي سباق جائزة النمسا الكبرى للاشتباه في عدم إبطائه لسرعته بما فيه الكفاية في منطقة الأعلام الصفراء في القسم الثالث من تصفيات ريد بُل رينغ.

كان هاميلتون بصدد محاولة تحسين زمنه بهدف إزاحة زميله فالتيري بوتاس عن الصدارة والظفر بقطب الانطلاق الأوّل.

لكنّ الفنلندي، الذي كان أمامه على المسار، ارتكب خطأً وخرج عن الحلبة عند المنعطف الخامس وبقي يسير على المنطقة الحصويّة حتّى الوصول إلى المنعطف السابع وانزلق على المنطقة العشبيّة.

واستدعى ذلك رفع الأعلام الصفراء في تلك المنطقة من الحلبة لتحذير السائقين.

لكنّ هاميلتون حسّن زمنه الإجمالي في تلك اللفّة – لكنّه بقي ثانيًا – بالرغم من أنّه لم يُحسّن زمنه في المقطع الأوسط من الحلبة الذي يتضمّن تلك المنطقة.

لكنّ المراقبين أصدروا مذكّرة الآن جاء فيها أنّه سيتمّ التحقيق مع البريطانيّ "للاشتباه في عدم خفضه لسرعته نتيجة الأعلام الصفراء بين المنعطفين 5 و7 في القسم الثالث من التصفيات".

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الكاتب مروان الوافي

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