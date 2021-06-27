هاميلتون: تجاوز السيارات في التصفيات "عاد بنتائج عكسيّة"

اتّبع سائق مرسيدس خطّة مختلفة في القسم الثالث من التصفيات عبر إجرائه لثلاث طلعات بالمقارنة مع اثنتين لمنافسيه، وغادر خطّ الحظائر كآخر السائقين لبدء لفّته التحضيريّة.

لكنّه قرّر هو وزميله فالتيري بوتاس تجاوز ماكس فيرشتابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل في النهاية قبل أن يتجاوزا كذلك لاندو نوريس، وسيرجيو بيريز، وفرناندو ألونسو وبيير غاسلي عند المنعطفين السابع والثامن في بداية المقطع الأخير.

كما أقدم هاميلتون على تجاوز بوتاس وبدء لفّته السريعة فقط خلف شارل لوكلير الذي كان الأوّل على المسار.

ولم ينجح هاميلتون في تحسين زمنه في النهاية، وعندما سُئل بعد التصفيات إن كان يعتقد بأنّ تجاوز السيارات الأخرى قد كلّفه، أجاب: "أجل، بالتأكيد".

وأضاف: "بعد معرفة ما حدث، فقد علمت أنّ الجميع كان يسير ببطء شديد، وكنت قلقًا من أنّ إطاراتي لن تتمتّع بالحرارة الكافية. لكنّني عبرت على جميع الخطوط المتّسخة، لذا أضررت بإطاراتي وحصلت على خروجٍ سيّئ من المنعطف الأخير".

وأردف: "كنت متأخّرًا بعُشرٍ من الثانية بحلول المنعطف الأوّل ومن ثمّ عُشرين بحلول المنعطف الثالث. لذا لم يكن هناك أملٌ لتحسين زمني. حاولت الإفراط في القيادة لتعويض ما خسرته لكنّ ذلك لم يُفلح".

كما كان التواجد في آخر الترتيب مكلفًا بالنسبة لفيرشتابن الذي لم يتمكّن من تحسين زمنه في لفّته الثانية في القسم الثالث لأنّه "شعر بأنّ إطاراته كانت باردة جدًا في بداية اللفّة".

ويُعدّ موضوع التجاوز خلال التصفيات من بين أبر المسائل التي طُرحت في العديد من المناسبات في 2021، حيث قال بيريز ضمن جائزة أذربيجان الكبرى أنّ هناك حاجة لمناقشة "اتّفاق النبلاء" بين السائقين لعدم تجاوز السيارات الأخرى في الصفّ قبل بدء لفّة سريعة في التصفيات بسبب "عدم احترام" بعض السائقين لذلك.

وقال المكسيكي الذي سينطلق خامسًا بأنّ تلك الألاعيب "دمّرت لفّته قليلًا مجدّدًا": "عندما يتعلّق الأمر بالقسم الثالث فلا أعلم. لكلّ واحد تحضيرات مختلفة للإطارات، البعض يحتاج لأن يكون أسرع والبعض الآخر أبطا".

وأكمل: "دمّر ذلك لفّتي قليلًا مرّة أخرى لأنّه انتهى بي المطاف بإطارات أبرد من الوضع المثالي. ذلك جزء من اللعبة".