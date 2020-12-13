هاميلتون: تبعات فيروس كورونا "أثّرت عليّ كثيرًا" في السباق

عاد سائق مرسيدس إلى المنافسات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في أبوظبي بعد أن تخلّف عن جائزة الصخير الكبرى بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنّه اعترف بأنّه لم يتعافَ بشكلٍ كامل من مرضه.

وبعد انطلاقه من المركز الثالث خلف ماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس في مرسى ياس، قال هاميلتون أنّه لم يكن في حال جيّدة وشعر أنّ أداءه تضرّر.

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وقال حيال ذلك: "كان سباقًا صعبًا بالنسبة لي. كنت على ما يرام على الصعيد الجسديّ على مرّ الأعوام، لكنّني لم أكن كذلك اليوم. لذا أنا سعيدٌ بانتهاء السباق".

وعندما سُئل إن كان يشعر أنّ فيروس كورونا أثّر عليه في السباق، وقال: "جسديًا، أجل وبشكلٍ كبير. لا أعتقد بأنّه سبق لي أن شعرت بأنّني منهكٌ هكذا".

وأضاف: "جسدي ليس على ما يرام، لكن بالنظر إلى الجانب المشرق فقد أكملته، لم أعتقد أنّني سأتواجد هنا الأسبوع الماضي".

وأكمل: "لذا أنا ممتنٌ حقًا لأنّ صحّتي على ما يرام وأنا على قيد الحياة، أتطلّع قدمًا للتعافي في الفترة المقبلة. سأعود حينها إلى التدريب واستعادة لياقتي الطبيعيّة".

ولم يكن هاميلتون وبوتاس قادرين على منافسة فيرشتابن خلال جائزة أبوظبي الكبرى، حيث كانت سرعة ريد بُل أفضل من مرسيدس.

وقال بوتاس: "أعتقد بأنّ ريد بُل كانت سريعة جدًا اليوم. سريعة بشكلٍ مفاجئ. اعتقدنا بأنّ وتيرة السباق ستكون متقاربة، لكن أجل تحكّموا في السباق والفارق كان كبيرًا. كنت أحاول فعل كلّ شيء ولم يكن بوسعي مجاراته".

من جانبه قال هاميلتون: "أعتقد بأنّ ريد بُل كانت سريعة جدًا هذا الأسبوع. لم يكن بوسعنا مجاراتهم".