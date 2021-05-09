هاميلتون "تأكّد" من ترك مساحة لفيرشتابن عند المنعطف الأوّل

خاض الثنائيّة معركة متقاربة للغاية وكادا أن يتلامسا عند المنعطف الأوّل بعد عدائيّة فيرشتابن على الخطّ الداخليّ بالتوجّه للمنعطف الثاني.

نتيجة لذلك أصبح هذا السباق الرابع على التوالي الذي يتنافس فيها السائقان جنبًا إلى جنب مع بداية هذا الموسم، وتصدّر فيرشتابن أغلب مجريات السباق إثر ذلك إلى أن سمح قرار مرسيدس الاستراتيجيّ العدائيّ لهاميلتون بتجاوزه في اللفّات الأخيرة.

وعندما سُئل عن شعوره حيال حركة فيرشتابن من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال هاميلتون: "تأكّدت من تركي له مساحة كافية عند المنعطف الأوّل. دائمًا ما فكّرت في أنّ هذا بمثابة ماراثون وليس سباقًا قصيرًا، فكّرت على المدى البعيد".

وأضاف: "وبالتأكيد يُمكنك أن تكون عدائيًا بعض الشيء. هل أحتاج لذلك؟ حسنًا أتواجد في الموقع الذي أنا فيه لأنّني لست عدائيًا بشكلٍ مفرط عندما لا أحتاج لذلك".

واعترف هاميلتون بأنّه فكّر لوهلة عند مغادرة شبكة الانطلاق في التوجّه إلى الخطّ الداخلي وكان ذلك ليحسم المعركة.

وقال البريطاني: "علمت أنّ فالتيري بوتاس سينطلق ثالثًا وهدفنا أن نعمل كلفريق، لذا بقيت على اليسار".

وأضاف: "أعتقد أنّه بعد معرفة ما حدث فربّما كانت هناك لحظة لو تحرّكت فيها إلى اليسار لحسمت المعركة كون ماكس كان خلفي. لكنّني لم أفعل ذلك".

من جانبه قال فيرشتابن: "كانت الانطلاقة جيّدة، وبالطبع كانت زاوية جناحي أقلّ قليلًا من مرسيدس وساعدني ذلك على التواجد بجوار لويس. ومن ثمّ أقدمت على المحاولة عند المنعطف الأوّل".

أمّا بوتاس، الذي خسر مركزه الثالث لصالح شارل لوكلير عند المنعطف الثالث، فقد قال: "لأكون صادقًا فإنّني لم أرَ شارل عند المنعطف الثالث. حالما رأيته من الجهة الخارجيّة فقد كان أسرع مني بكثير وكان الأوان قد فات. أحتاج لمراجعة ذلك".

وعندما سُئل إن كان قد خسر زخمًا بسبب قرب احتكاك هاميلتون وفيرشتابن عند المنعطف الأوّل، قال بوتاس: "أجل بالتأكيد، لكن هناك خطٌ واحدٌ عند المنعطفين الأوّل والثاني ولا يُمكنك فعل الكثير".

وأكمل: "لذا علمت أنّ بوسعي الحفاظ على مركزي، لكنّني كنت أحوال اتّباع لويس في المنعطف الثالث من الجهة الداخليّة ولم أعلم أنّ شارل كان قريبًا جدًا وتمكّن من التمتّع بالتماسك على الخطّ الخارجي".