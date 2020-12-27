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هاميلتون: بوتاس ليس بحاجة للدفاع عن تأدياته في 2020

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هاميلتون: بوتاس ليس بحاجة للدفاع عن تأدياته في 2020

يعتقد لويس هاميلتون أنّ زميله ضمن صفوف مرسيدس فالتيري بوتاس ليس بحاجة لأن يدافع عن تأدياته في موسم 2020 في الفورمولا واحد، حيث أشاد البريطاني بما أبرزه زميله من شخصية قوية وصفات مميزة هذا العام.

حل بوتاس وصيفًا في ترتيب السائقين للموسم الثاني على التوالي هذا العام، لكنه أخفق في الإبقاء على منافسة زميله هاميلتون على لقب بطولة العالم.

وفاز هاميلتون بـ 11 سباقًا في طريقه لتأمين لقبه السابع، بينما اكتفى بوتاس بانتصارين فقط، ليتواجد على بُعد 124 نقطة خلف زميله في الترتيب.

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وعادة ما أشاد هاميلتون بنقاط قوة بوتاس كزميل له. حيث يتشارك السائقان ذات المرآب منذ 2017، وحققا الفوز ببطولة الصانعين لصالح مرسيدس في كل من هذه المواسم.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى إعجابه بتأديات بوتاس هذا الموسم، صرّح هاميلتون بأنّه لا يعلم "كم من كلمات رائعة إضافية يُمكن أن يقولها عن فالتيري".

فقال: "لا أعتقد بأنّ فالتيري بحاجة للدفاع عن تأدياته، ولا أشعر أني بحاجة لذلك أيضاً".

وأضاف: "أرى بأنه واصل العمل عليها، وكنا بكل تأكيد قريبين جدًا جدًا من بعضنا البعض في التصفيات، ولا سيما هذا العام".

وتابع: "وكما سبق وقلت، ليس من السهل قط مزاملة سائق قوي. تكون هنالك معركة ثابتة ومستمرة بينكما، على الصعيدين العاطفي والذهني، وعلى مدار العام. الأمر الرائع في زمالتنا هو أننا ننافس بقوة على المسار، ولكننا نتمكن من الحفاظ على علاقة عمل نبيلة خارجه، وأعتقد بأنّ ذلك دليل قوي على شخصيته وصفاته كرجل".

واختتم: "أعلم أنه سيتخذ مزيدًا من الخطوات إلى الأمام العام المُقبل، لذلك عليّ أن أجد طريقة لاستخلاص المزيد من السرعة الموسم المُقبل كذلك".

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