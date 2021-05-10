هاميلتون: بوتاس كان "عادلاً تماماً" بعد تلقي أوامر الفريق في إسبانيا

أحرز بطل العالم سبع مرات، فوزه الثالث هذا الموسم على حلبة إسبانيا، ليوسع فارق الصدارة الذي يمتلكه في بطولة السائقين، بعد استراتيجية توقفين جريئة منحتهُ أفضلية سمحت له بتجاوز متصدر السباق ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وتراجع هاميلتون خلف بوتاس إلى المركز الثالث بعد التوقف الثاني، لكن مرسيدس طبقت أوامر الفريق بينهما، كي يفسح الفنلندي المجال لزميله نظراً لأنهما كانا على استراتيجيتن مختلفتين.

ولم يبدُ أن بوتاس منح هاميلتون مساحة كبيرة، حيث بقي قريباً منه لفترة قصيرة قبل التراجع إلى المركز الثالث.

وصرح بوتاس بعد السباق أنه كان بوسعه تمرير هاميلتون مبكراً، لكنه لم يكن يرغب بفقدان وقت كبير نظراً لأنه كان يحاول توسيع الفارق أمام شارل لوكلير سائق فيراري كي يتمكن من الحصول على وقفة صيانة مجانية لمحاولة تسجيل اللفة الأسرع.

حيث قال بوتاس: "بالتأكيد كان بوسعي تمريره أبكر".

وأكمل: "لكنني كنتُ أقوم بعملي في سباقي، لذا عليّ على الدوام حساب كل شيء. كنت أحاول توسيع الفارق أمام شارل كي أحصل على فرصة التوقف مجاناً. الأمر الأساسي الذي يشغل بالي كان أدائي في سباقي".

وتابع: "قالوا لي ألا أؤخره كثيراً، لكن كما قلت، كنتُ أقود سباقي الخاص. لستُ هنا كي أترك السيارات تتجاوزني، أنا هنا كي أنافس".

بالمقابل، كشف هاميلتون أنه لم يكن يدري أن الفريق طلب من بوتاس إفساح المجال له، لكن لم يكن لديه أية مشكلة بالطريقة التي تبادل بها المراكز مع زميله.

فقال: "بصراحة، لم أكن أعلم بأنه تلقى أوامر الفريق، لذا في ذهني، كنتُ أقول بأننا نتنافس، ولا بأس في ذلك على الإطلاق بالنسبة لي، خاصة في هذا الوقت المبكر من الموسم".

وأكمل: "في ذهني كنت أقول ’حسناً، عليّ الاقتراب ومن ثم السعي للتجاوز’. لكن عندما وصلنا إلى المنعطف العاشر كنا على استراتيجيتين مختلفتين بالكامل، لذا كنت سأتجاوزه في مرحلة ما لأنني على إطارات أسرع".

وأردف: "كنا نتجه إلى المنعطف العاشر، اعتقدتُ أن هناك مساحة، لكنني لم أكن واثقاً، لكن بالفعل كانت هناك مساحة، وفالتيري كان عادلاً تماماً. آمل أنني لم أتسبب له بخسارة الكثير من الوقت".

فالتيري بوتاس، لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، أوضح توتو وولف مدير الفريق أنه يتفهم شعور بوتاس بالإحباط للتخلي عن المركز، لكن القلق لا يساوره لأن ذلك لم يؤثر على نتيجة الفريق النهائية.

فقال: "سائقو السباقات، بغريزتهم تنافسيون. لويس كان أسرع بقليل لأنه على استراتيجية مختلفة".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف سجلنا نتيجة جيدة، ويمكنني تفهم أن فالتيري عانى من يوم صعب وذلك أمر مزعج".

واسترسل: "لو خسرنا السباق، لكان لديّ الكثير من النقد لأقدمه، لكن في نهاية المطاف، ذلك أمر يمكننا التعلم منه".

واختتم: "الأمر يسير في الاتجاهين، وهذا ما سنقوم بمناقشته بيننا لكن بطريقة نزيهة وعادلة".