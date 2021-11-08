هاميلتون: بوتاس "ترك الباب مفتوحاً" أمام فيرشتابن خلال انطلاقة سباق المكسيك

حجزت مرسيدس صف الانطلاقة الأول مع بوتاس وهاميلتون بعد تصفيات المكسيك، حيث كانت السهام الفضية تأمل بفرصة السيطرة على مجريات السباق منذ بدايته.

وكان السائقون الثلاثة متقاربين كثيراً مع الاقتراب من المنعطف الأول، قبل أن يتجه فيرشتابن إلى الجهة الخارجية وينتزع الصدارة أمام هاميلتون الذي بدأ بملاحقته.

أما بوتاس فقد انزلقت سيارته بعد احتكاك مع دانيال ريكاردو، ومن ثم تراجع لآخر الترتيب.

وأوضح هاميلتون بعد السباق أنه كان يحاول حماية جانبه من المسار، لكنه شعر بأن بوتاس لم يُظهر نفس التكتيك خلال الانطلاقة.

فقال: "تخيلتُ الأمر بشكل مختلف، نظراً لأن فالتيري ربما قدم انطلاقة أفضل، وكنت لأحاول الاستفادة من عامل السحب خلفه".

وتابع: "لكنني كنت إلى جانبه، وذلك أمر جيد، من ثم كنتُ أغطي جانبي من المسار لمحاولة ضمان عدم خروج أحد من الجهة الداخلية".

وأردف: "لذا، كنت أحاول أيّ سيارة ريد بُل أراها في مرآتي، واعتقدتُ أن فالتيري سيقوم بالأمر نفسه".

واستكمل: "لكن من الواضح أنه ترك الباب مفتوحاً أمام ماكس، وماكس كان على خط التسابق وقام بعمل هائل بالكبح ضمن المنعطف الأول".

واسترسل: "لأنني كنت على الجهة الداخلية المتسخة، ولم يكن لدي أي أمل".

من جهته، أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه بوسعه تفهم وضع بوتاس نظراً لغياب الرؤية ضمن مرآته، لكنه شعر بأن سيارتي مرسيدس كانتا قادرتان على صدّ خطر فيرشتابن خلال الانطلاقة.

فقال: "من الصعب جداً الحُكم على ما يجري حقاً خلفك، من مجرد النظر في المرآة لهذه السيارات".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه ولو كان (بوتاس) إلى اليسار أكثر، لما تمكن (ماكس) من تجاوزه، وكان ليصده".

وشرح بوتاس موقفه في المنعطف الأول بعد انزلاق سيارته بسبب الاحتكاك مع دانيال ريكاردو الذي علق لاحقاً خلفه لبقية السباق، إضافة إلى وقفة الصيانة البطيئة التي قضت على آماله في الوصول لمراكز النقاط.

فقال في تصريح لقناة "سكاي اف1": "كانت الانطلاقة جيدة، ليست سيئة جداً، لكن فيرشتابن حصل على بعض السحب وكبح بشكل متأخر جداً".

وتابع: "من ثم فجأة في المنعطف الأول، أعتقد أن دانيال ارتطم بي من الجهة الخلفية ومن ثم انزلقت مباشرة، ولم يكن بوسعي القيام بأي شيء بعد ذلك، لأن كان من الصعب التقدم في السباق".

واختتم: "كنت قريباً جداً من السيارات الأخرى، وكانت عليّ إدارة المحرك والمكابح، لذا كان بوسعي ذلك حتى الاقتراب كثيراً، حينها كان الوضع يصبح أكثر صعوبة".