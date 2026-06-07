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هاميلتون بعد وصافة موناكو: إنه شعور رائع، لكننا ما زلنا بحاجة إلى الكثير للحاق بمرسيدس

أكد لويس هاميلتون أن إنهاء جائزة موناكو الكبرى في المركز الثاني كان نتيجة ذات قيمة كبيرة بالنسبة له في ظل الظروف الصعبة التي شهدها السباق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: آني غراف

أنهى لويس هاميلتون، الذي انطلق من المركز الثالث على شبكة الانطلاق، سباق جائزة موناكو الكبرى في المركز الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتقى هاميلتون إلى المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، واستهل تصريحاته بعد السباق بتهنئة فريقه السابق مرسيدس والفائز بالسباق كيمي أنتونيللي.

حيث قال: "أولًا، يجب أن أهنئ كيمي وفريق مرسيدس، فهم عائلتي السابقة. لقد فعلوها مجددًا ونجحوا في بناء سيارة رائعة".

وأضاف: "كيمي يقدم عملًا مذهلًا ويحقق أداءً رائعًا للغاية. من الجميل رؤية ذلك وأنا سعيد جدًا من أجلهم".

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هذا وأشار هاميلتون إلى أن فيراري حققت تقدمًا خلال الأشهر الأخيرة، لكنه اعترف بأن مرسيدس لا يزال الفريق الأقوى في الوقت الحالي.

فقال: "لقد أحرزنا تقدمًا خلال الأشهر الماضية، لكننا لا نستطيع اللحاق بهم حتى الآن. سيتعين علينا العمل بجدية كبيرة للوصول إلى مستواهم".

وأكد هاميلتون أن الصعود إلى منصة التتويج في موناكو يعد إنجازًا مهمًا، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي أحاطت بالسباق.

فقال: "إنه شعور رائع حقًا أن أنهي السباق في المركز الثاني. تحقيق ذلك، خصوصًا هنا في موناكو وفي ظروف صعبة، أمر مميز للغاية".

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