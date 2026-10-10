هاميلتون بعد وصافة السباق القصير: "يمكننا الضغط على مرسيدس وريد بُل في السباق الرئيسي"
أبدى لويس هاميلتون رضاه عن أداء فيراري خلال السباق القصير في جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما أنهى في المركز الثاني، مؤكدًا أن الفريق يمتلك سيارة جيدة وقادر على الضغط على مرسيدس وريد بُل في السباق الرئيسي.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: مورغان هانكوك
وأشاد السائق البريطاني بانطلاقته في السباق، كما عبّر عن استمتاعه بالقيادة على حلبة مارينا باي في الأجواء الماطرة، موضحًا أن هطول الأمطار جعله يشعر بأن اليوم سيكون مميزًا.
وقال هاميلتون: "حظيت بانطلاقة رائعة للغاية، وكان ذلك أمرًا مذهلًا. أحب القيادة على هذه الحلبة تحت المطر وفي مثل هذه الظروف، ولذلك بمجرد أن بدأت الأمطار بالهطول، شعرت بأننا أمام يوم رائع".
وأضاف أنه حاول الاقتراب من المتصدر من دون استهلاك الإطارات بصورة مفرطة، لكنه أدرك أن التجاوز سيكون صعبًا في ظل الظروف السائدة، بسبب اقتصار خط التسابق على مسار واحد، ما دفعه إلى تخفيف الضغط قبل أن يبدأ الإطار الأمامي الأيمن في ارتفاع حرارته قليلًا.
حيث قال: "تمكنت بعد ذلك من ضبط إعدادات التحكم مجددًا، ومع الاقتراب من نهاية السباق بدأت في زيادة الضغط وتقليص الفارق، لكن التجاوز على هذه الحلبة يظل صعبًا".
وفي حديثه عن فرص فيراري قبل التصفيات، شدد هاميلتون على أن الفريق أثبت امتلاكه سيارة تنافسية، مشيرًا إلى أن تحسين مراكز الانطلاق قد يمنحه فرصة حقيقية لمنافسة مرسيدس وريد بُل في سباق الأحد.
وقال: "أعتقد أننا أظهرنا بوضوح أننا نمتلك سيارة جيدة. إذا تمكنا من تقديم أداء أفضل قليلًا في التصفيات ووضع السيارتين في مراكز متقدمة، فسنكون قادرين على ممارسة ضغط حقيقي غدًا على مرسيدس وريد بُل".
وتابع: "إنهما سريعان بالطبع، لكن يمكننا البقاء خلفهما ومضايقتهما باستمرار. آمل أن نتمكن من وضع السيارة في مركز أفضل قليلًا خلال حصة التصفيات المقبلة".
واختتم هاميلتون حديثه بالإشادة بالجماهير الحاضرة في سنغافورة، قائلًا: "لدينا أيضًا جماهير رائعة، رغم أننا لا نزال في يوم السبت. تحية كبيرة لكل الموجودين هنا في سنغافورة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن يحسم قطب الانطلاق الأول أمام سائقي فيراري في سنغافورة وأنتونيللي رابعًا
فيرستابن ينتزع الفوز بسباق سنغافورة القصير الفوضوي بعد حادثة راسل
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟
لوكلير بعد حلوله ثالثًا في سباق سنغافورة القصير: "الإعدادات الجريئة تسببت في تراجع أدائي مع جفاف الحلبة"
راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟
أحدث الأخبار
كيف دفع هاميلتون سيارة فيراري "إلى ما يتجاوز الحد" بتغيير مفرط في الإعدادات
ستيلا: حادث مكلارين في السباق القصير بسنغافورة "غير مقبول بكل بساطة"
راسل يعترف بخطئه في حادث سنغافورة للفورمولا 1: "يوم سيئ جدًا بسبب خطئي الشخصي"
توتو وولف: تحديث مرسيدس يعمل جيدًا في اللفة الواحدة.. لكن فيرستابن وريد بُل يفرضان معيار المنافسة
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات