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هاميلتون بعد وصافة السباق القصير: "يمكننا الضغط على مرسيدس وريد بُل في السباق الرئيسي"

أبدى لويس هاميلتون رضاه عن أداء فيراري خلال السباق القصير في جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما أنهى في المركز الثاني، مؤكدًا أن الفريق يمتلك سيارة جيدة وقادر على الضغط على مرسيدس وريد بُل في السباق الرئيسي.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مورغان هانكوك

وأشاد السائق البريطاني بانطلاقته في السباق، كما عبّر عن استمتاعه بالقيادة على حلبة مارينا باي في الأجواء الماطرة، موضحًا أن هطول الأمطار جعله يشعر بأن اليوم سيكون مميزًا.

وقال هاميلتون: "حظيت بانطلاقة رائعة للغاية، وكان ذلك أمرًا مذهلًا. أحب القيادة على هذه الحلبة تحت المطر وفي مثل هذه الظروف، ولذلك بمجرد أن بدأت الأمطار بالهطول، شعرت بأننا أمام يوم رائع".

وأضاف أنه حاول الاقتراب من المتصدر من دون استهلاك الإطارات بصورة مفرطة، لكنه أدرك أن التجاوز سيكون صعبًا في ظل الظروف السائدة، بسبب اقتصار خط التسابق على مسار واحد، ما دفعه إلى تخفيف الضغط قبل أن يبدأ الإطار الأمامي الأيمن في ارتفاع حرارته قليلًا.

حيث قال: "تمكنت بعد ذلك من ضبط إعدادات التحكم مجددًا، ومع الاقتراب من نهاية السباق بدأت في زيادة الضغط وتقليص الفارق، لكن التجاوز على هذه الحلبة يظل صعبًا".

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وفي حديثه عن فرص فيراري قبل التصفيات، شدد هاميلتون على أن الفريق أثبت امتلاكه سيارة تنافسية، مشيرًا إلى أن تحسين مراكز الانطلاق قد يمنحه فرصة حقيقية لمنافسة مرسيدس وريد بُل في سباق الأحد.

وقال: "أعتقد أننا أظهرنا بوضوح أننا نمتلك سيارة جيدة. إذا تمكنا من تقديم أداء أفضل قليلًا في التصفيات ووضع السيارتين في مراكز متقدمة، فسنكون قادرين على ممارسة ضغط حقيقي غدًا على مرسيدس وريد بُل".

وتابع: "إنهما سريعان بالطبع، لكن يمكننا البقاء خلفهما ومضايقتهما باستمرار. آمل أن نتمكن من وضع السيارة في مركز أفضل قليلًا خلال حصة التصفيات المقبلة".

واختتم هاميلتون حديثه بالإشادة بالجماهير الحاضرة في سنغافورة، قائلًا: "لدينا أيضًا جماهير رائعة، رغم أننا لا نزال في يوم السبت. تحية كبيرة لكل الموجودين هنا في سنغافورة".

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