تحدث لويس هاميلتون، الذي أنهى جائزة أذربيجان الكبرى في المركز السادس، متأخرًا بنحو 22 ثانية عن متصدر السباق جورج راسل، إلى وسائل الإعلام بعد السباق. وأشار بطل العالم سبع مرات إلى أنهم عانوا بشكل كبير لإيصال درجات حرارة الإطارات إلى نطاق التشغيل الصحيح طوال عطلة نهاية الأسبوع، وسلط الضوء على الصعوبات المتعلقة بالسرعة على الخطوط المستقيمة وإدارة الطاقة.

وقال هاميلتون، الذي فقد الاتصال بمجموعة الصدارة خلال معظم فترات السباق وعانى للدفاع أمام السيارات خلفه: "لا أعرف ما الفارق الذي يصنعه تحديد الفريق الأسرع الذي ننتمي إليه حاليًا".

وأضاف: "لا أهتم إذا كنا في المركز الثالث أو الثاني. من الواضح أننا لسنا ثاني أسرع فريق في الوقت الحالي، لكننا كنا أمام مكلارين اليوم، لذلك ربما نكون في المركز الثالث".

وتابع: "لم يكن الأمر متعلقًا بالسرعة على الخطوط المستقيمة فقط؛ بالنسبة لي، قضيت عطلة نهاية الأسبوع بأكملها وأنا أحاول إيصال الإطارات إلى نطاق التشغيل الصحيح، ولا أعتقد أننا نجحنا في ذلك فعلًا. لا أستطيع أن أفهم ببساطة لماذا يصعب تحقيق ذلك إلى هذه الدرجة مع سيارتنا".

وأردف: "أجرينا بعض التغييرات على الإعدادات لتحسين الوضع قليلًا خلال التجارب، وشعرت أن السيارة أصبحت أفضل إلى حد ما في التجارب الحرة الثالثة. لكن عندما وصلنا إلى التصفيات، أصبح إيصال الحرارة إلى الإطارات كابوسًا حقيقيًا. واجه الكثير من السائقين هذه المشكلة، لكن بدا أن البعض الآخر تأثر بها بدرجة أقل".

وأكمل: "كانت القصة نفسها تمامًا في السباق. قرب نهاية المرحلة الأولى، بدأت فجأة في الحصول على أداء جيد من الإطارات ووجدت وتيرة جيدة. لكن عندما انتقلنا إلى إطارات الميديوم، واجهت المشكلات نفسها مجددًا. وإذا أضفت إلى ذلك توصيل الطاقة، فقد بدا الأمر وكأن منافسينا يولدون الطاقة باستمرار وفي كل مكان".

واختتم: "لم يكن من المنطقي أن أضطر إلى تغطية خطي - حتى في منعطفات مثل 2 و4 و5، حيث لا أحتاج عادةً إلى الدفاع".