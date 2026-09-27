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هاميلتون بعد معاناة باكو: "إيصال الإطارات إلى درجة الحرارة المناسبة كان عذابًا حقيقيًا"

قال لويس هاميلتون، الذي أنهى سباقًا صعبًا في باكو، إن الفريق لم يتمكن من جعل الإطارات تعمل بالشكل الصحيح أو العثور على وتيرة جيدة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

تحدث لويس هاميلتون، الذي أنهى جائزة أذربيجان الكبرى في المركز السادس، متأخرًا بنحو 22 ثانية عن متصدر السباق جورج راسل، إلى وسائل الإعلام بعد السباق. وأشار بطل العالم سبع مرات إلى أنهم عانوا بشكل كبير لإيصال درجات حرارة الإطارات إلى نطاق التشغيل الصحيح طوال عطلة نهاية الأسبوع، وسلط الضوء على الصعوبات المتعلقة بالسرعة على الخطوط المستقيمة وإدارة الطاقة.

وقال هاميلتون، الذي فقد الاتصال بمجموعة الصدارة خلال معظم فترات السباق وعانى للدفاع أمام السيارات خلفه: "لا أعرف ما الفارق الذي يصنعه تحديد الفريق الأسرع الذي ننتمي إليه حاليًا".

وأضاف: "لا أهتم إذا كنا في المركز الثالث أو الثاني. من الواضح أننا لسنا ثاني أسرع فريق في الوقت الحالي، لكننا كنا أمام مكلارين اليوم، لذلك ربما نكون في المركز الثالث".

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وتابع: "لم يكن الأمر متعلقًا بالسرعة على الخطوط المستقيمة فقط؛ بالنسبة لي، قضيت عطلة نهاية الأسبوع بأكملها وأنا أحاول إيصال الإطارات إلى نطاق التشغيل الصحيح، ولا أعتقد أننا نجحنا في ذلك فعلًا. لا أستطيع أن أفهم ببساطة لماذا يصعب تحقيق ذلك إلى هذه الدرجة مع سيارتنا".

وأردف: "أجرينا بعض التغييرات على الإعدادات لتحسين الوضع قليلًا خلال التجارب، وشعرت أن السيارة أصبحت أفضل إلى حد ما في التجارب الحرة الثالثة. لكن عندما وصلنا إلى التصفيات، أصبح إيصال الحرارة إلى الإطارات كابوسًا حقيقيًا. واجه الكثير من السائقين هذه المشكلة، لكن بدا أن البعض الآخر تأثر بها بدرجة أقل".

وأكمل: "كانت القصة نفسها تمامًا في السباق. قرب نهاية المرحلة الأولى، بدأت فجأة في الحصول على أداء جيد من الإطارات ووجدت وتيرة جيدة. لكن عندما انتقلنا إلى إطارات الميديوم، واجهت المشكلات نفسها مجددًا. وإذا أضفت إلى ذلك توصيل الطاقة، فقد بدا الأمر وكأن منافسينا يولدون الطاقة باستمرار وفي كل مكان".

واختتم: "لم يكن من المنطقي أن أضطر إلى تغطية خطي - حتى في منعطفات مثل 2 و4 و5، حيث لا أحتاج عادةً إلى الدفاع".

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
أرفيد ليندبلاد، فريق «راسينغ بولز»

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
فرانكو كولابينتو، فريق ألبين، نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- السباق- الجزء الثاني
فورمولا 1
200

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