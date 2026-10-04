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هاميلتون بعد شق طريقه إلى منصة التتويج في ماليزيا: "اعتقدت في لحظة أن سباقنا قد انتهى"

قال لويس هاميلتون، الذي أنهى جائزة البحرين الكبرى في المركز الثالث، إن الاختيار الخاطئ للإطارات في بداية السباق جعل الأمور صعبة للغاية.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

تحدث سائق فيراري لويس هاميلتون بعد مراسم منصة التتويج، عقب جائزة البحرين الكبرى التي شهدت ظروفًا جوية فوضوية. وأوضح السائق المخضرم أنه لم يستسلم رغم خسارته قدرًا كبيرًا من الوقت بسبب الاختيار الخاطئ للإطارات في بداية السباق، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من العودة إلى المنافسة بفضل الأداء الممتاز لطاقم الصيانة.

وقال هاميلتون، بعد انتزاع المركز الثالث إثر هذه العودة: "تهانيّ الكبيرة لماكس".

وأضاف: "كان سباقًا صعبًا للغاية بكل المقاييس. اتخذنا القرار الخاطئ في البداية، وهذا جعل الأمور صعبة جدًا".

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وتابع: "كنت أرى الجميع يبتعدون عني، وعندما أدركت من خلال الشاشة أنني متأخر بفارق دقيقة، اعتقدت أن سباقنا قد انتهى. لكنني لم أستسلم، بل واصلت التركيز على ما ينتظرني أمامي".

وأكمل: "قدم الفريق عملًا رائعًا للغاية خلال التوقفات في خط الحظائر. كانت هناك الكثير من التغييرات للإطارات، إلى جانب قدر كبير من الفوضى".

واختتم: "بصراحة، كان هذا أفضل سباق خضته على هذه الحلبة على مدار السنوات، خاصة بفضل الجماهير الرائعة. شكرًا لكم جميعًا من أعماق قلبي".

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