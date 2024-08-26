هاميلتون بعد سباق هولندا: لو انطلقت رابعاً مثل جورج لربما أنهيت بنفس المركز على الأقل
أكد لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه غير مسرور من تأدية سيارته في جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
عبّر هاميلتون عن عدم سروره الكامل من تأدية سيارة السهام الفضية، حيث أكد أنها تأخرت خلف أقرب منافسيها مقارنة بالسباقات الماضية.
إذ ورغم أن مرسيدس بدت سريعة بالفعل قبل العطلة الصيفية، لكن في هولندا، تحسنت فيراري بشكل مفاجئ في السباق.
حيث أكملت السيارة الحمراء السباق بالمركزين الثالث والخامس في نتيجة مفاجئة، بينما تراجعت مرسيدس مع جورج راسل الذي انطلق رابعاً، لينهي بالمركز السابع.
أما هاميلتون، فقد تقدم خلال السباق لينهي ثامناً خلف راسل، حيث انطلق من مراكز متأخرة بعد تصفيات سيئة وعقوبة التراجع 3 مراكز لإعاقة سيرجيو بيريز.
"كنت مسروراً اليوم، حققت التقدم، وكنت أسير بالاتجاه الصحيح، لكن للأسف انطلقت من مركز متأخر" قال هاميلتون.
وأكمل: "لو انطلقت من المركز الرابع مثل جورج، ربما لأنهيت بنفس المركز على الأقل".
وتابع: "ربما كنت لأتقدم أكثر. ربما كنتُ قريباً من منصة التتويج".
واسترسل: "لا أعلم إن كنا أسرع من فيراري، لكن في مرحلة ما كانت وتيرة السباق لدينا قوية للغاية".
واستكمل: "أداء السيارة ليس جيداً مقارنة بالسباق الماضي، فقد امتلكنا وتيرة أفضل".
واختتم: "كنا قريبين من الآخرين اليوم، لكننا لسنا راضيين بالكامل عن السباق".
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