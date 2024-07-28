هاميلتون بعد سباق بلجيكا: إطاراتي كانت جيدة لكن الفريق أدخلني للمنصة رغم ذلك

تجاوز هاميلتون كلاً من سيرجيو بيريز وشارل لوكلير بعد اللفات الافتتاحية من السباق في سبا-فرانكورشان، لكنه أنهى السباق خلف زميله جورج راسل الذي اتبع استراتيجية التوقف الواحد.

واشتعلت معركة محمومة بين زميلي الفريق حتى اللفة الأخيرة، لكن بطل العالم سبع مرات لم يفلح رغم امتلاكه لإطارات أجدد، في تجاوز زميله.

وحين سُئِل إن كان يتوقع تحقيق الثنائية، ردّ هاميلتون: "كلا، لم نكن نتوقع ذلك بكل تأكيد".

وأكمل: "بداية، أودّ تهنئة جورج وكذلك الفريق".

وأردف: "كان يوم الجمعة كارثياً. لم تكن تأدية السيارة جيدة على الإطلاق. أدخلنا بعض التعديلات، وكان من الصعب تقدير موقعنا التنافسي بسبب الأمطار يوم الأمس".

وأضاف: "لكن اليوم، كانت السيارة مذهلة، ونحن ندين بذلك لجميع أفراد الفريق".

واستكمل: "وقفات الصيانة والاستراتيجية وكذلك الموظفون في المصنع، الجميع قام بعمل قوي".

وحين سُئِل عن مدى الصعوبة التي واجهها أثناء محاولة اللحاق بزميله راسل في اللفات الأخيرة، ردّ هاميلتون: "بالطبع، كنت أحاول الاقتراب".

وأضاف: "لكن راسل قام بعمل رائع في البقاء على تلك الإطارات لفترة طويلة".

واسترسل: "كانت إطاراتي جيدة خلال جميع أقسام السباق، لكن الفريق أدخلني للمنصة رغم ذلك، وهذا أمر محبط. لكن اليوم هو أحد تلك الأيام..".

وأخيراً، حين سُئِل إن كان الفريق ضمن معركة البطولة، أجاب البريطاني: "كلا. سيكون ذلك بمثابة توقعات مرتفعة للغاية".

وأكمل: "سنرى إن كان بوسعنا المواصلة على هذا النحو الذي أظهرناه في السباقات الأخيرة. نأمل مواصلة ذلك".

واختتم: "أعتقد أن مكلارين كانت قوية جداً اليوم، لكننا كنا أمامهم. وعلينا مواصلة المنافسة".