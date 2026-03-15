حقق لويس هاميلتون أول منصة تتويج له في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم مع فريقه فيراري من بوابة سباق جائزة الصين الكبرى، وذلك بعد موسم 2025 الذي أنهى فيه دون أي فوز ودون أي منصة تتويج.

وخلال السباق، خاض هاميلتون معارك مع كل من سائقي مرسيدس وزميله في الفريق شارل لوكلير على المركزين الثاني والثالث.

وتحدث هاميلتون بعد سباق يوم الأحد، وبدأ بتهنئة كيمي أنتونيللي الذي حقق أول فوز له في الفورمولا واحد.

وقال: "أولاً وقبل كل شيء، يجب أن أهنئ كيمي. أنا سعيد جداً جداً من أجله، وهو شرف كبير لي أن أشارك هذه اللحظة معه".

وأضاف: "كما أهنئ مرسيدس. إنهم حالياً الفريق الذي يجب هزيمته حقاً، ولدينا الكثير من العمل لنقوم به للحاق بهم".

كما ذكر هاميلتون أنه استمتع كثيراً بالسباق في شنغهاي.

حيث قال بطل العالم سبع مرات: "لقد استمتعت بالسباق حقاً. حصلنا على انطلاقة رائعة".

وتابع: "لم أتمكن من إبقاء أنتونيللي وراسل خلفي، لكن كان من الرائع بالنسبة لي أن أبقى في قلب المعركة".

وأضاف: "لقد كان أحد أكثر السباقات متعة بالنسبة لي منذ وقت طويل جداً، وربما حتى الأكثر متعة".

وتابع: "كانت المعركة مع شارل في نهاية السباق رائعة. كانت مواجهة حقيقية إطاراً بجانب إطار، وكانت عادلة جداً، وهذا بالضبط ما نريد أن نراه".

وأضاف: "أعتقد أننا تلامسنا في إحدى اللحظات، لكنه كان تلامساً خفيفاً جداً، مثل قبلة صغيرة فقط، لذلك لا مشكلة. هذه هي الفكرة، أن نتنافس بقوة ولكن بعدالة".

واختتم قائلاً: "أريد أن أشكر الفريق في فيراري على إيصالنا إلى هذه النقطة. نحن لسنا بالضبط حيث نريد أن نكون، لكن لدينا أساس جيد للبناء عليه، والآن سننطلق بأقصى سرعة".