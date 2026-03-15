هاميلتون بعد سباق الصين: "السباق الأكثر متعة لي منذ وقت طويل جداً"
قال لويس هاميلتون، الذي حقق أول منصة تتويج له في سباقات الجائزة الكبرى مع فيراري في الصين، إنه استمتع بالسباق بشكل كبير.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي
حقق لويس هاميلتون أول منصة تتويج له في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم مع فريقه فيراري من بوابة سباق جائزة الصين الكبرى، وذلك بعد موسم 2025 الذي أنهى فيه دون أي فوز ودون أي منصة تتويج.
وخلال السباق، خاض هاميلتون معارك مع كل من سائقي مرسيدس وزميله في الفريق شارل لوكلير على المركزين الثاني والثالث.
وتحدث هاميلتون بعد سباق يوم الأحد، وبدأ بتهنئة كيمي أنتونيللي الذي حقق أول فوز له في الفورمولا واحد.
وقال: "أولاً وقبل كل شيء، يجب أن أهنئ كيمي. أنا سعيد جداً جداً من أجله، وهو شرف كبير لي أن أشارك هذه اللحظة معه".
وأضاف: "كما أهنئ مرسيدس. إنهم حالياً الفريق الذي يجب هزيمته حقاً، ولدينا الكثير من العمل لنقوم به للحاق بهم".
كما ذكر هاميلتون أنه استمتع كثيراً بالسباق في شنغهاي.
حيث قال بطل العالم سبع مرات: "لقد استمتعت بالسباق حقاً. حصلنا على انطلاقة رائعة".
وتابع: "لم أتمكن من إبقاء أنتونيللي وراسل خلفي، لكن كان من الرائع بالنسبة لي أن أبقى في قلب المعركة".
وأضاف: "لقد كان أحد أكثر السباقات متعة بالنسبة لي منذ وقت طويل جداً، وربما حتى الأكثر متعة".
وتابع: "كانت المعركة مع شارل في نهاية السباق رائعة. كانت مواجهة حقيقية إطاراً بجانب إطار، وكانت عادلة جداً، وهذا بالضبط ما نريد أن نراه".
وأضاف: "أعتقد أننا تلامسنا في إحدى اللحظات، لكنه كان تلامساً خفيفاً جداً، مثل قبلة صغيرة فقط، لذلك لا مشكلة. هذه هي الفكرة، أن نتنافس بقوة ولكن بعدالة".
واختتم قائلاً: "أريد أن أشكر الفريق في فيراري على إيصالنا إلى هذه النقطة. نحن لسنا بالضبط حيث نريد أن نكون، لكن لدينا أساس جيد للبناء عليه، والآن سننطلق بأقصى سرعة".
راسل: فوز أنتونيللي الأول مميز جداً والنتيجة رائعة للفريق
"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
هاميلتون بعد تصفيات الصين: "أنا متحمس جداً للسباق"
"لحظة مرعبة" حرمت شارل لوكلير وفيراري من فرصة الفوز بسباق الصين القصير
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
فريد فاسور كان "خائف قليلاً" أثناء صراع سائقيه طوال جائزة الصين الكبرى
وولف: "تغلبت عليّ المشاعر" بعد منصة تتويج الصين إثر فوز أنتونيللي الأول في الفورمولا 1
هاميلتون: منصة التتويج الأولى مع فيراري كانت "واحدة من أكثر سباقات الفورمولا 1 متعة على الإطلاق"
أنتونيللي يقاوم الدموع بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: "كِدت أُصيب بنوبة قلبية في النهاية"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
