أدلى لويس هاميلتون، الذي جاء خلف لاندو نوريس مباشرة في تصفيات حلبة هنغارورينغ، بأولى تصريحاته عقب نهاية الحصة.

وتساءل هاميلتون عن الاستراتيجية التي اتبعها فريق فيراري في القسم الثالث من التصفيات، مؤكدًا أن موقع السيارة على الحلبة قبل المحاولات الأخيرة لم يمنحه أي أفضلية.

حيث قال: "أولًا، أهنئ لاندو على تقديمه لفة رائعة. كفريق، قدمنا عملًا جيدًا للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع. شعرت بثقة كبيرة وكنت في إيقاع جيد خلال التصفيات".

وتابع: "لكن، لسبب ما، كنا أول من خرج إلى الحلبة في اللحظات الأخيرة من القسم الثالث من التصفيات. وبصراحة، لا أعتقد أن ذلك كان القرار الصحيح".

وأضاف: "وفوق ذلك، ولسبب ما أيضًا، لم تتمتع سيارتي ولا سيارة شارل بالتماسك الكافي خلال اللفة الأخيرة".

واختتم: "إنها حلبة أحب التسابق عليها. نحن بلا شك نتمتع بالقدرة على المنافسة، لكن بصراحة، غدًا سيكون يومًا صعبًا بالنسبة إلينا".