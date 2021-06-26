هاميلتون بعد "تصفيات غير جيدة" في ستيريا: لدى ريد بُل أفضلية رُبع ثانية أمامنا

بدت ريد بُل قوية للغاية على أرضها وبين جماهيرها في ستيريا، إذ لم يتمكن أحد من مجاراة فيرشتابن الذي أكمل التصفيات أولاً وبفارق 0.226 ثانية أمام هاميلتون.

وبالرغم من تأهل فالتيري بوتاس ثانياً، لكن عقوبة التراجع ثلاثة مراكز التي تلقاها بسبب خطئه في خط الحظائر يوم الجمعة، كانت تعني أن هاميلتون سينطلق خلف فيرشتابن غريمه ومنافسه الأساسي، ومتصدر الترتيب العام الحالي.

وبالرغم من جهود هاميلتون لم ينجح بتقليص الفارق أو مجاراة أزمنة ريد بُل، حيث يرى البريطاني بطل العالم سبع مرات أن فريقه يتأخر بالفعل خلف العلامة النمساوية.

فقال بعد التصفيات: "عمل جيد لماكس. لقد كانت ريد بُل جيدة طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذا سأقدم كل ما بوسعي بالتأكيد".

وأكمل واصفاً الحصة بغير الجيدة: "نعم، لم تكن حصة جيدة، لكن بغض النظر، ما زلنا في صف الانطلاق الأول بعد العقوبة (على فالتيري بوتاس بسبب واقعة الأمس في خط الحظائر). لذا ستكون منافسة قوية في السباق".

وأكد هاميلتون مجدداً على أفضلية ريد بُل الحالية، مشيراً إلى عدم اعتقاده بقدرته على تجاوز سيارة خصمه بناء على الوتيرة الحالية.

فقال: "بشكل عام، يمتلكون أفضلية ربع ثانية أمامنا. أعتقد بأننا نجحنا بالاقتراب منهم في التصفيات".

وأكمل: "لكن للسباق، لديهم أفضلية ربع ثانية أمامنا، أغلب الوقت. لذا سيكون من المثير مراقبة كيفية سير الأمور".

وأردف: "لا أعتقد أننا نمتلك الوتيرة لتجاوزهم، ذلك أمر أكيد".

وأضاف: "لكن ربما سنحاول مجاراتهم".

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وتعقيباً على كيفية رؤيته للسباق، أكد البريطاني أنه سيبذل كامل جهده، على أمل حصول بعض المفاجآت.

فقال: "سأقدم كل ما بوسعي. ربما يحمل الغد بعض المفاجآت".

واختتم: "ربما قد تهطل الأمطار؟ من يدري!".