فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

هاميلتون بعد تصفيات الصين: "أنا متحمس جداً للسباق"

تحدث لويس هاميلتون، سائق فيراري، بإيجابية عن سباق يوم الأحد بعد حصة التصفيات للسباق القصير في جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1.

خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

قدم لويس هاميلتون أداءً جيداً في حصة التصفيات، حيث سجل ثالث أسرع زمن متقدماً على زميله في الفريق شارل لوكلير.

حيث قال هاميلتون بعد الحصة: "كانت حصة تأهيل صعبة للغاية".

وأضاف: "كانت هذه المرة أصعب قليلاً بسبب الرياح، فقد كانت تهبّ بقوة شديدة".

وأردف: "لم يكن من السهل القيام بلفة سلسة. كان شارل يقدم لفات رائعة، وهؤلاء السائقون (سائقا مرسيدس) كانوا أيضاً يقدمون لفات رائعة".

وتابع قائلاً: "أنا سعيد جداً وممتن لوجودي هنا مع هؤلاء الشباب. لقد كانوا سريعين جداً حتى الآن هذا الموسم".

وأضاف: "قام مهندسونا بعمل رائع بعد حصص التأهيل لسباق السرعة، وتمكنا من الاقتراب منهم قليلاً؛ وهذا تطور إيجابي للغاية للمستقبل".

وتحدث هاميلتون بتفاؤل عن السباق الرئيسي يوم غد مؤكداً أنه سيحصل على بعض المتعة.

حيث قال: "لن يكون الأمر سهلاً، لكنني متأكد من أننا سنستمتع ببعض المتعة. أنا متحمس جداً ليوم الغد".

وأكمل: "لقد تعلمنا الكثير في السباق القصير، لذلك نأمل ألا تكون الرياح قوية جداً غداً". 

واختتم: "هدفنا هو أن نغلق الفارق بيننا وبين هؤلاء بطريقة ما".

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

