تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيرستابن: "شعرت بأنني عدت إلى نفسي مجددًا" في تصفيات موناكو الكاملة السرعة

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيرستابن: "شعرت بأنني عدت إلى نفسي مجددًا" في تصفيات موناكو الكاملة السرعة

"جرس إنذار" – لماذا كان نوريس يتوقع تصفيات مخيبة للآمال في موناكو؟

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
"جرس إنذار" – لماذا كان نوريس يتوقع تصفيات مخيبة للآمال في موناكو؟

هاميلتون: سيارة فيراري بدت "مختلفة تمامًا" عن التجارب الحرّة

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون: سيارة فيراري بدت "مختلفة تمامًا" عن التجارب الحرّة

راسل حائرٌ حيال الفارق بينه وبين أنتونيللي في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل حائرٌ حيال الفارق بينه وبين أنتونيللي في موناكو

هاميلتون: شخصية السيارة تغيرت بالكامل في التصفيات

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون: شخصية السيارة تغيرت بالكامل في التصفيات

مارك ماركيز يشعر بأنه "أقوى مما توقع" ويشرح فوزه في سباق المجر القصير للموتو جي بي

موتو جي بي
جائزة المجر
مارك ماركيز يشعر بأنه "أقوى مما توقع" ويشرح فوزه في سباق المجر القصير للموتو جي بي

أنتونيللي سعيد "بلفته السحرية" التي منحته البول بوزيشن في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيللي سعيد "بلفته السحرية" التي منحته البول بوزيشن في موناكو

أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

هاميلتون بعد تصدره تجارب موناكو: ما زال هناك المزيد في جعبة فيراري والمعركة لم تبدأ بعد

قال لويس هاميلتون إن فيراري لا تزال تملك المزيد من الأداء لاستخراجه من السيارة، رغم إنهائه يوم الجمعة في الصدارة خلال جائزة موناكو الكبرى.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: ماريو رينزي

بعد أن أنهى التجارب الحرة الأولى في المركز الثاني خلف زميله شارل لوكلير، قلب لويس هاميلتون الموازين في التجارب الحرة الثانية وتصدر الحصة.

ويعني ذلك أن بطل العالم سبع مرات أنهى التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة في الصدارة للمرة الأولى منذ جائزة أذربيجان الكبرى 2025.

ويدخل هاميلتون يوم السبت كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على البول بوزيشن، بعدما تفوق على لوكلير في محاكاة التصفيات.

ومع ذلك، يعتقد السائق البريطاني أن هناك المزيد من الأداء الذي يمكن استخراجه من سيارة "إس إف-26"، خاصة مع وجود ماكس فيرستابن خلفه بفارق 0.1 ثانية فقط.

Watch: اف1 في أسبوع: كسر عظم بين أنتونيللي وراسل، نهضة هاميلتون، مستقبل فيرستابن 2027؟ وتوقعات موناكو!

"كان يومًا إيجابيًا بشكل عام، وشعرت أن السيارة بحالة جيدة منذ اللفات الأولى" قال هاميلتون بعد نهاية اليوم.

وأضاف: "قام الفريق بعمل جيد فيما يتعلق بالتغييرات التي أجريناها بين الحصتين، وتمكنا من إكمال برنامجنا دون أية مشاكل كبيرة".

وتابع: "تقدم موناكو دائمًا تحديًا مختلفًا تمامًا. إيجاد التوازن المناسب وتجميع كل العناصر معًا ليس أمرًا سهلًا بسبب المطبات الموجودة على الحلبة ومدى قرب الحواجز".

وأردف: "لا يزال هناك المزيد من الأداء الذي يمكن إيجاده. سنعمل الليلة على التفاصيل، لأن الفوارق هنا صغيرة جدًا ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل التصفيات".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن يعترف: "فيراري قوية جدًا في موناكو وسنحاول الاقتراب منها"
المقال التالي بياستري: كنا نأمل أن نكون أقرب إلى فيراري في موناكو

أبرز التعليقات
المزيد من
شارل لوكلير

أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس

بياستري: كنا نأمل أن نكون أقرب إلى فيراري في موناكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
بياستري: كنا نأمل أن نكون أقرب إلى فيراري في موناكو

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

هاميلتون: شخصية السيارة تغيرت بالكامل في التصفيات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون: شخصية السيارة تغيرت بالكامل في التصفيات

فيرستابن يعترف: "فيراري قوية جدًا في موناكو وسنحاول الاقتراب منها"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيرستابن يعترف: "فيراري قوية جدًا في موناكو وسنحاول الاقتراب منها"

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

فيرستابن: "شعرت بأنني عدت إلى نفسي مجددًا" في تصفيات موناكو الكاملة السرعة

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيرستابن: "شعرت بأنني عدت إلى نفسي مجددًا" في تصفيات موناكو الكاملة السرعة

"جرس إنذار" – لماذا كان نوريس يتوقع تصفيات مخيبة للآمال في موناكو؟

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
"جرس إنذار" – لماذا كان نوريس يتوقع تصفيات مخيبة للآمال في موناكو؟

هاميلتون: سيارة فيراري بدت "مختلفة تمامًا" عن التجارب الحرّة

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون: سيارة فيراري بدت "مختلفة تمامًا" عن التجارب الحرّة

راسل حائرٌ حيال الفارق بينه وبين أنتونيللي في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل حائرٌ حيال الفارق بينه وبين أنتونيللي في موناكو

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد