هاميلتون بعد تصدره تجارب موناكو: ما زال هناك المزيد في جعبة فيراري والمعركة لم تبدأ بعد
قال لويس هاميلتون إن فيراري لا تزال تملك المزيد من الأداء لاستخراجه من السيارة، رغم إنهائه يوم الجمعة في الصدارة خلال جائزة موناكو الكبرى.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: ماريو رينزي
بعد أن أنهى التجارب الحرة الأولى في المركز الثاني خلف زميله شارل لوكلير، قلب لويس هاميلتون الموازين في التجارب الحرة الثانية وتصدر الحصة.
ويعني ذلك أن بطل العالم سبع مرات أنهى التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة في الصدارة للمرة الأولى منذ جائزة أذربيجان الكبرى 2025.
ويدخل هاميلتون يوم السبت كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على البول بوزيشن، بعدما تفوق على لوكلير في محاكاة التصفيات.
ومع ذلك، يعتقد السائق البريطاني أن هناك المزيد من الأداء الذي يمكن استخراجه من سيارة "إس إف-26"، خاصة مع وجود ماكس فيرستابن خلفه بفارق 0.1 ثانية فقط.
Watch: اف1 في أسبوع: كسر عظم بين أنتونيللي وراسل، نهضة هاميلتون، مستقبل فيرستابن 2027؟ وتوقعات موناكو!
"كان يومًا إيجابيًا بشكل عام، وشعرت أن السيارة بحالة جيدة منذ اللفات الأولى" قال هاميلتون بعد نهاية اليوم.
وأضاف: "قام الفريق بعمل جيد فيما يتعلق بالتغييرات التي أجريناها بين الحصتين، وتمكنا من إكمال برنامجنا دون أية مشاكل كبيرة".
وتابع: "تقدم موناكو دائمًا تحديًا مختلفًا تمامًا. إيجاد التوازن المناسب وتجميع كل العناصر معًا ليس أمرًا سهلًا بسبب المطبات الموجودة على الحلبة ومدى قرب الحواجز".
وأردف: "لا يزال هناك المزيد من الأداء الذي يمكن إيجاده. سنعمل الليلة على التفاصيل، لأن الفوارق هنا صغيرة جدًا ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل التصفيات".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس
بياستري: كنا نأمل أن نكون أقرب إلى فيراري في موناكو
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
هاميلتون: شخصية السيارة تغيرت بالكامل في التصفيات
فيرستابن يعترف: "فيراري قوية جدًا في موناكو وسنحاول الاقتراب منها"
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
فيرستابن: "شعرت بأنني عدت إلى نفسي مجددًا" في تصفيات موناكو الكاملة السرعة
"جرس إنذار" – لماذا كان نوريس يتوقع تصفيات مخيبة للآمال في موناكو؟
هاميلتون: سيارة فيراري بدت "مختلفة تمامًا" عن التجارب الحرّة
راسل حائرٌ حيال الفارق بينه وبين أنتونيللي في موناكو
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات