هاميلتون بعد تصدره تجارب موناكو: ما زال هناك المزيد في جعبة فيراري والمعركة لم تبدأ بعد

بعد أن أنهى التجارب الحرة الأولى في المركز الثاني خلف زميله شارل لوكلير، قلب لويس هاميلتون الموازين في التجارب الحرة الثانية وتصدر الحصة.

ويعني ذلك أن بطل العالم سبع مرات أنهى التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة في الصدارة للمرة الأولى منذ جائزة أذربيجان الكبرى 2025.

ويدخل هاميلتون يوم السبت كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على البول بوزيشن، بعدما تفوق على لوكلير في محاكاة التصفيات.

ومع ذلك، يعتقد السائق البريطاني أن هناك المزيد من الأداء الذي يمكن استخراجه من سيارة "إس إف-26"، خاصة مع وجود ماكس فيرستابن خلفه بفارق 0.1 ثانية فقط.

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"كان يومًا إيجابيًا بشكل عام، وشعرت أن السيارة بحالة جيدة منذ اللفات الأولى" قال هاميلتون بعد نهاية اليوم.

وأضاف: "قام الفريق بعمل جيد فيما يتعلق بالتغييرات التي أجريناها بين الحصتين، وتمكنا من إكمال برنامجنا دون أية مشاكل كبيرة".

وتابع: "تقدم موناكو دائمًا تحديًا مختلفًا تمامًا. إيجاد التوازن المناسب وتجميع كل العناصر معًا ليس أمرًا سهلًا بسبب المطبات الموجودة على الحلبة ومدى قرب الحواجز".

وأردف: "لا يزال هناك المزيد من الأداء الذي يمكن إيجاده. سنعمل الليلة على التفاصيل، لأن الفوارق هنا صغيرة جدًا ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل التصفيات".