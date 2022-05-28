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هاميلتون بعد العلم الأحمر في تصفيات موناكو: سيحين وقت "يتوقف فيه الحظ العاثر"

قال لويس هاميلتون أنه "سيكون من الجيد لو تمتع ببعض الحظ ولو لمرة"، وذلك بعد العلم الأحمر المتأخر في تصفيات موناكو الذي تركه متأهلًا بالمركز الثامن.

هاميلتون بعد العلم الأحمر في تصفيات موناكو: سيحين وقت "يتوقف فيه الحظ العاثر"

بعد معاناته من الارتدادات على مسار موناكو ذي المطبات الكثيرة في التجارب الحرة بالأمس، لم يتمكن هاميلتون من التأهّل بمركز أفضل من الثامن لصالح مرسيدس في تصفيات اليوم.

وتواجد بطل العالم 7 مرات بالمركز السادس بعد المحاولات الأولى في القسم الحاسم من التصفيات، لكنه لم ينجح بتحسين زمنه ضمن محاولته الأخيرة بسبب العلم الأحمر الذي أتى جرّاء الحادثة التي جمعت سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز.

وبدا هاميلتون منزعجًا مما حدث وغير متفائل بفرصه للتقدم في الترتيب في سباق الغد بالنظر إلى صعوبة التجاوز البالغة على حلبة موناكو، حيث أوضح بأنه يأمُل أن يلعب الطقس دوره ويخلق فرصًا وربما يتبع السائقون استراتيجيات مختلفة.

فقال: "سيكون من الجيد لو تمتعت ببعض الحظ ولو لمرة واحدة. أواجه حظًا عاثرًا طوال العام. سيحين وقت ويتوقف ذلك في مرحلة ما".

وأضاف: "توقعت تأخرًا بعض الشيء، لم نكن جيدين للغاية على المنعطفات البطيئة في السباق الأخير على أية حال".

وتابع: "كانت الأمور معقولة في الواقع في السباق، ولكن ليس على صعيد اللفة الواحدة، لذلك توقعت أن يكون الوضع صعبًا هنا".

وأكمل: "أظن بأنه كان أصعب مما توقعنا، بسبب المطبات. المسار به الكثير من المطبات في كل مكان، الارتدادات ضربتنا في كل المنعطفات، البطيئة والمتوسطة والسريعة. كان وضعًا صعبًا".

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