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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"

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هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"
من قبل:
, رئيس التحرير

استغرب لويس هاميلتون من حصوله على عقوبة 10 ثوانٍ في سباق جائزة روسيا الكبرى وإضافة نقطتَي جزاء إلى رخصة القيادة لديه جرّاء إجراءات التدرب على الانطلاقة التي قام بها عند المسار الخارجي لمنطقة الصيانة، وهو ما أدّى في نهاية المطاف إلى خسارته للسباق.

فتحت لجنة الحكام تحقيقًا في تدريبات الانطلاقة التي قام بها هاميلتون قبل بداية السباق إذ وجدت بأنه خرق الإجراءات من خلال القيام بها في مكانٍ مخالف، ما تسبب في حصوله على عقوبة 10 ثوانٍ.

كما تلقى نقطتَي جزاء إلى رخصة القيادة حيث بات على بُعد عقوبة واحدة على الأرجح من حظر المشاركة في أحد السباقات.

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وبعد تراجعه في الترتيب تمكّن البريطاني من إنهاء السباق في المركز الثالث، إذ قال "أنا متأكّد بأنّ أحدًا لم يحصل على عقوبة 5 ثوانٍ مزدوجة (10 ثوانٍ) من قبل لشيء مثير للسخرية كهذا".

وأضاف "لم أضع أيّ شخصٍ في خطر، إذ قمت بهذه الحركة على مليون حلبة في السابق على مرّ السنين من دون مشاكل تُذكر. ولكن هذا ما عليه الحال".

وعندما سُئِل عمّا إذا كان يشعر بأنّ العقوبات مبالغٌ فيها، ردّ سائق مرسيدس قائلاً "بالطبع هي كذلك. ولكن كان ذلك متوقعًا. إنهم يحاولون إيقافي، أليس كذلك".

وتابع قائلاً "ولكن لا مشكلة في ذلك. عليّ الحفاظ على تركيزي وسنرى بعدها ماذا سيحدث".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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