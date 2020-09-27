هاميلتون بعد العقوبة في سوتشي: "يُحاولون إيقافي"

فتحت لجنة الحكام تحقيقًا في تدريبات الانطلاقة التي قام بها هاميلتون قبل بداية السباق إذ وجدت بأنه خرق الإجراءات من خلال القيام بها في مكانٍ مخالف، ما تسبب في حصوله على عقوبة 10 ثوانٍ.

كما تلقى نقطتَي جزاء إلى رخصة القيادة حيث بات على بُعد عقوبة واحدة على الأرجح من حظر المشاركة في أحد السباقات.

وبعد تراجعه في الترتيب تمكّن البريطاني من إنهاء السباق في المركز الثالث، إذ قال "أنا متأكّد بأنّ أحدًا لم يحصل على عقوبة 5 ثوانٍ مزدوجة (10 ثوانٍ) من قبل لشيء مثير للسخرية كهذا".

وأضاف "لم أضع أيّ شخصٍ في خطر، إذ قمت بهذه الحركة على مليون حلبة في السابق على مرّ السنين من دون مشاكل تُذكر. ولكن هذا ما عليه الحال".

وعندما سُئِل عمّا إذا كان يشعر بأنّ العقوبات مبالغٌ فيها، ردّ سائق مرسيدس قائلاً "بالطبع هي كذلك. ولكن كان ذلك متوقعًا. إنهم يحاولون إيقافي، أليس كذلك".

وتابع قائلاً "ولكن لا مشكلة في ذلك. عليّ الحفاظ على تركيزي وسنرى بعدها ماذا سيحدث".