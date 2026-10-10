أظهر لويس هاميلتون سرعة كبيرة في حصة التصفيات على حلبة مارينا باي، وكان منافسًا على البول بوزيشن، لكنه خسره بعدما تأخر خلف ماكس فيرستابن الأسرع وزميله في فيراري، شارل لوكلير.

وتحدث هاميلتون عن المراحل الأولى من التصفيات، مشيرًا إلى أن القسم الثالث شكّل تحديًا جديدًا بالنسبة إليه، كما هنّأ ماكس فيرستابن على انتزاع البول بوزيشن.

وقال السائق البريطاني: "كان القسم الثالث من التصفيات صعبًا مجددًا. أهنئ ماكس، فقد قدم عملًا رائعًا".

وأضاف: "أجرينا بعض التعديلات قبل التصفيات، وأصبحت السيارة أفضل بكثير من حيث الشعور خلف المقود، ومع تقدم اللفات تمكنت من استخراج المزيد من إمكاناتها".

وتابع: "كنا رائعين في القسمين الأول والثاني، لكن عندما وصلنا إلى القسم الثالث، فقدت التماسك الخلفي عند المنعطفين الأول والثالث، ما جعلني أخسر بعض الوقت في اللفة".

هذا وأوضح هاميلتون أن بقية اللفة كانت جيدة، لكنه واجه صعوبة إضافية خلال محاولته الأخيرة، بسبب استمرار انزلاق الجزء الخلفي من السيارة.

فقال: "في لفتِي الأخيرة، عانيت مجددًا من انزلاق الجزء الخلفي. هناك هامش ضيق جدًا في سيارتنا بين تجاوز الحدود والبقاء ضمنها، ومن الصعب للغاية العثور على النقطة المثالية".

وأكمل: "ربما كنت عند هذه النقطة خلال أول قسمين، لكن عليك التفاعل مع تطور حالة الحلبة وازدياد التماسك. وعند النظر إلى ما حدث، ربما لم أتعامل مع ذلك جيدًا، وأعني أنني لم أكن جيدًا بما يكفي من جانبي".

وفي حديثه عن استراتيجية السباق وأهمية العمل الجماعي، أشاد هاميلتون بالتقدم الذي أحرزته ريد بُل، معتبرًا أن الفريق نجح في التفوق على منافسيه بفضل تطور السيارة ووحدة الطاقة.

حيث قال: "قدمت ريد بُل عملًا رائعًا. لقد تفوقت على الجميع بفضل المحرك والسيارة، إنها فريق مميز. التحديث الذي قدمته في باكو دفعها إلى مقدمة الترتيب. مع ذلك، فإن مركزنا في التصفيات يمثل نتيجة جيدة بالنسبة إلينا. لدينا سيارتا فيراري في المقدمة، وآمل أن نتمكن من العمل معًا كفريق غدًا لملاحقة ماكس ووضعه تحت الضغط. هذه هي الطريقة الوحيدة".

واختتم هاميلتون قائلًا: "أنا واثق من أن ماكس سيكون سريعًا، لكن إذا عملت أنا وشارل معًا كفريق، فمن يدري؟ لنرَ ما إذا كان بإمكاننا تجاوزه".