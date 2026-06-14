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هاميلتون بعد أول انتصار له مع فيراري: "لقد ساعدتموني على تحقيق هذا الحلم"

حقّق لويس هاميلتون أول انتصار له مع فيراري في سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 بعد 31 محاولة، موجّهًا رسالة مؤثرة إلى فريق مارانيللو شكرهم فيها على مساعدته في تحقيق حلمه بالفوز باللون الأحمر.

تم التحرير:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون

جاء انتصار البريطاني ضمن جائزة برشلونة الكبرى بعد سباق شهد معركة استراتيجية معقّدة حول إدارة الإطارات في درجات حرارة مرتفعة للغاية على حلبة برشلونة-كاتالونيا.

واختار هاميلتون وفيراري نهجًا هجوميًا منذ البداية، إذ انطلق سائق الحصان الجامح على الإطارات اللينة خلافًا لمعظم منافسيه في المقدمة، بمن فيهم صاحب قطب الانطلاق الأول جورج راسل.

وأدى معدل التآكل المرتفع جدًا إلى وضع هاميلتون عمليًا على استراتيجية من ثلاثة توقفات، لكن ذلك سمح له باستغلال الأداء القوي لسيارة فيراري "اس.اف-26" المحدثة والضغط باستمرار على سائقي مرسيدس.

واستفاد هاميلتون كذلك من فترة سيارة الأمان الافتراضية التي نتجت عن توقف فرناندو ألونسو بسيارته أستون مارتن على جانب الحلبة في اللفة 40، ما أتاح له تنفيذ توقفه الأخير بأقل خسارة ممكنة للوقت.

لكن وتيرته القوية للغاية خلال الفترة الأخيرة من السباق أوحت بأنّ سائقي مرسيدس كانوا سيواجهون صعوبة كبيرة في منعه من تحقيق الانتصار حتى دون تلك المساعدة.

وعقب خروجه من منطقة الصيانة بعد توقفه الأخير، وجّه هاميلتون رسالة مؤثرة إلى فريقه عبر اللاسلكي.

وقال: "شكرًا للجميع في مارانيللو، شكرًا جزيلًا لكم".

وأضاف: "لقد ساعدتموني على تحقيق هذا الحلم، ولا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية. شكرًا لكل من عمل بجد في المصنع. أنا فخور جدًا بكم."

وأكمل: "شكرًا لعائلتي، وشكرًا للجماهير التي واصلت تذكيري بمن أكون. لم أكن لأحقق ذلك من دونكم."

وبعد نزوله من السيارة، وصف هاميلتون انتصاره رقم 106 في سباقات الجائزة الكبرى بأنّه واحد من أهم الانتصارات في مسيرته الطويلة.

وقال في منطقة بارك فيرميه: "جميع الانتصارات مميزة بطريقتها الخاصة، لكن هذا الانتصار مختلف تمامًا."

وأضاف: "كنت أشاهد نجاحات فيراري على شاشة التلفاز عندما كنت أصغر سنًا، وكنت أتساءل كيف سيكون شعور الفوز بهذه السيارة."

وأكمل: "سأبقى ممتنًا إلى الأبد، وآمل أن يكون هذا الانتصار الأول من بين العديد من الانتصارات الأخرى."

ويمثل هذا الفوز محطة تاريخية في مسيرة هاميلتون مع الحصان الجامح، بعدما واجه موسمًا أولًا صعبًا عقب انتقاله من مرسيدس إلى فيراري في عام 2025، قبل أن يستعيد مستواه خلال موسم 2026 ويمنح الفريق الإيطالي أحد أكثر انتصاراته رمزية في السنوات الأخيرة.

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