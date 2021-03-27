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السابق / فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين

من قبل:
, رئيس التحرير

اعترف لويس هاميلتون بأنه بذل قصارى جهده خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد 2021، إلّا أنّ ذلك لم يكن كافيًا بالنظر إلى سرعة سيارة ريد بُل.

هاميلتون بذل قصارى جهده خلال التجارب الشتوية في البحرين

حاول هاميلتون المُنافسة على قطب الانطلاق الأوّل والوصول إلى "البول بوزيشن" رقم 99 في مسيرته الاحترافية، ولكنه كان أبطأ بفارق 0.388 ثانية عن ماكس فيرشتابن الذي سينطلق للمرّة الأولى في مسيرته من المركز الأوّل في البحرين (سبق له وأن انطلق أوّلاً في 3 سباقات أخرى).

وعلى الرغم من إحراز مرسيدس لبعض التقدّم مقارنةً بالتجارب الشتوية المضطربة قبل أسبوعين، أشار هاميلتون إلى أنه لم يكن من الممكن التغلّب على الحظيرة النمساوية اليوم.

وقال "مبارك لماكس الذي قام بعملٍ رائع، إذ كان سريعًا للغاية خلال لفته الأخيرة. لقد بذلت قصارى جهدي ولكن لسوء الحظّ لم يكن ذلك كافيًا في النهاية".

وفي السياق عينه، أشاد البريطاني الذي يتطلع قدمًا إلى إحراز بطولته الثامنة في الفئة الملكة، بالخطوات التي حققها فريقه خلال الأيام القليلة الماضية منذ انتهاء التجارب الشتوية.

وتابع قائلاً "أعتقد بأننا قمنا بعملٍ جيدٍ حقًا منذ انتهاء التجارب الشتوية. لقد قام المهندسون في المصنع بعملٍ رائعٍ حقًا. لقد قامت كيم محللة الانسيابية في فريقنا بتزويدنا بمعلوماتٍ مهمة من أجل الاقتراب أكثر من ريد بُل".

وأضاف "أعتقد بأنه من الجيد أن نكون قريبين من ريد بُل بهذا الفارق كوننا كنا بعيدين عنهم خلال التجارب الشتوية".

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من جانبه، ألمح السائق الآخر في مرسيدس فالتيري بوتاس بأنّ إهداره لمجموعة من الإطارات اللّينة "سوفت" خلال القسم الأوّل من التصفيات أضرّ به في اللّحظات الحاسمة من القسم الثالث.

وقد حلّ الفنلندي في المركز الثالث على شبكة الانطلاق بأكثر من نصف ثانية عن فيرشتابن.

وقال "لم يكن الأمر سيئًا للغاية، ولكنه من الواضح بأنه ليس المكان الذي نُريد التواجد فيه. ولكني سأنطلق على الأقلّ من المركز الثالث إذ من الممكن حدوث أيّ شيء في الغد".

واختتم "بالطبع لدينا سيارتان في المقدمة بمواجهة فيرشتابن، لذلك أنا متأكّد بأنه يُمكننا التعاون من أجل القيام بشيءٍ جيد".

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فيرشتابن: لا ضمانات للفوز في البحرين لكنها بداية رائعة

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الكاتب خضر الراوي

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