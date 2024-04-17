هاميلتون "بحاجة" للكلام مع وولف تحضيراً للانتقال إلى فيراري
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه سيحتاج للكلام بشكل أكبر مع توتو وولف مدير فريقه وذلك لوضع التفاصيل واللمسات الأخيرة على عملية انتقاله إلى فريق فيراري موسم 2025 المقبل.
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
هزّ خبر انتقال هاميلتون إلى فيراري عالم الفورمولا واحد، بينما أكد البريطاني أنه يركز على موسمه 12 مع السهام الفضية.
وصرّح وولف سابقاً أن ما يجري مع فيراري حالياً "لا يشكل أهمية" بالنسبة إلى سائقه المخضرم بطل العالم سبع مرات.
لكن، ومع مرور الوقت يتوجب على هاميلتون ومرسيدس العمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذه المسألة.
لهذا السبب بدأ هاميلتون يفكر بأنه "مضطر" لبدء بعض النقاشات مع فيراري حيال ما سيأتي لاحقاً.
فقال: "أعتقد أنني سأبدأ نقاشاً مع توتو، لأنني لا أعلم كيف سأخوض في هذه المسألة".
وتابع: "لم أكن في موقف مماثل من قبل، في مثل هذه المرحلة من الموسم".
وأردف: "حين تركتُ مكلارين، كان ذلك قرب نهاية الموسم. ولم أذهب إلى مرسيدس حتى ديسمبر، لإجراء أول قياس للمقعد، بعد انتهاء الموسم. الآن، لا أدري كيف سأتعامل مع المسألة".
بالمقابل، أكد هاميلتون أولوياته الحالية ألا وهي التركيز على مجريات الموسم مع مرسيدس، خاصة وسط معاناة السهام الفضية من ضعف التأدية.
فقال: "حالياً، أريد أن أنهي بأفضل ما يمكن هنا. كل طاقتي موجهة لذلك".
وأكمل: "بالتأكيد أنا متحمس للمستقبل. لكن حالياً، نحن نخوض مرحلة صعبة، وهذا هو التحدي الذي أخوضه".
واختتم: "كل طاقتي موجهة لذلك، لمحاولة إيجاد طريقة للعودة إلى المقدمة. أنا شخص تنافسي أولاً وأخيراً، وأريد الفوز. التفكير في العام المقبل لن يساعدني في ذلك".
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