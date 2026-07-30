يعيش لويس هاميلتون واحدة من أكثر فتراته تنافسية منذ وقت طويل خلال موسمه الثاني مع فيراري.

ويحتل السائق البريطاني المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم، ورغم أنه حقق فوزًا واحدًا فقط حتى الآن، فإنه تمكن من إنهاء جميع السباقات ضمن المراكز الستة الأولى.

ويبتعد هاميلتون حاليًا بفارق 50 نقطة عن متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس.

وقد قامت فيراري بتحديث سيارة SF-26 بشكل منتظم خلال الجزء الأول من الموسم في محاولة لتقليص الفارق مع مرسيدس، وأشاد هاميلتون بالعمل الذي قام به الفريق في هذا الجانب.

حيث قال هاميلتون: "كان النصف الأول من الموسم رائعًا، لأنه خلال تلك الفترة كنا على الأرجح متأخرين بفارق 0.3 إلى 0.4 ثانية من ناحية السرعة وقوة المحرك على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "أعلم أن الجميع في الفريق عملوا بجد كبير من أجل جلب تحديثات تساعدنا على تقليص هذا الفارق".

وتابع: "لقد جلبنا قطعًا جديدة تقريبًا في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات. نأمل أن تصل المزيد من التحديثات في النصف الثاني من الموسم، وأن نواصل التطور".

وتحدث هاميلتون بثقة، مؤكدًا أن النصف الثاني من الموسم كان دائمًا أكثر نجاحًا بالنسبة له.

حيث قال: "أعتقد أن النصف الثاني من الموسم سيكون أقوى. عادةً ما يكون القسم الثاني من الموسم أفضل بالنسبة لي".

واختتم: "لذلك سأستغل هذه العطلة بالفعل لاستعادة طاقتي، وعندما أعود سأكون أقوى، وأكثر لياقة، وأكثر استعدادًا من الناحية الذهنية".