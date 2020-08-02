هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"

يخوض هاميلتون حاليًا موسمه رقم 14 في الفورمولا واحد، كما أنّ أمامه فرصة كسر رقم مايكل شوماخر القياسي لعدد مرّات الفوز (البالغ 91، في حين يملك البريطاني في جعبته حاليًا 86 انتصارًا) خلال هذا الموسم، إلى جانب فرصة معادلة رقم الألماني القياسي لعدد البطولات والبالغ سبعة ألقاب.

لكنّ عقد بطل العالم ست مرّات مع مرسيدس ينتهي مع نهاية 2020، إذ وبالرُغم أنّه من المتوقّع أن يواصل هاميلتون لموسمه التاسع مع مرسيدس - في ظل شغل مقاعد الصدارة الأخرى في البطولة لموسم 2021 - فإنّه لم يُعلن بعد عن تمديد عقده مع الفريق.

وعند سؤاله إذا ما كان بوسعه تأكيد مشاركته في جائزة بريطانيا الكبرى لموسم 2021 إلى المشجّعين الذين حُرموا من حضور سباق هذا العام بسبب القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المملكة المتحدة، قال هاميلتون: "في البداية، لا أعتقد أنّ بوسعك ضمان أيّ شيء، لكنّني أخطط للتواجد هنا بكل تأكيد".

وأضاف: "ذلك هو هدفي بكل تأكيد. ولذلك، رغم صعوبة تأكيد أيّ شيء، فإنّني سأتواجد هنا وسنحظى بالمشجّعين العام المُقبل".

وتابع: "أمّا فيما يتعلق إلى أي وقت سأواصل مسيرتي، فذلك أمر مجهول بعض الشيء. يُمكنني القول بأنّ فترة إغلاق كوفيد - وبعد إلغاء القسم الأول من الموسم - قد منحتني، رُغم الجوانب السلبية العديدة في مناحي الحياة، الكثير من الطاقة للتركيز على بعض الأمور الأخرى".

وأكمل: "وقت الفراغ الإضافي هذا كانت بمثابة متنفّس بعض الشيء، حيث منحني نوعًا ما طاقة متجددة من أجل ربما الاستمرار لفترة أطول. أعني أنني وفي نهاية المطاف أودّ أن أكون قادرًا على التأدية ضمن ذلك المستوى الذي أنا عليه الآن إلى الأبد".

وتابع: "لكن بالتأكيد هنالك تلك المرحلة التي يتراخى فيها الجانبان الجسدي والذهني، ولا أعلم متى ستكون تلك المرحلة، لكنّني لا أرى ذلك يحدث على المدى القصير خلال العامين أو الثلاثة المُقبلين. لذلك فأنا سأتواجد في البطولة بكل تأكيد، للمستقبل القريب".

في المقابل، قال هاميلتون كذلك أنّه يعي بأنّه لا سائق آخر من خلفيته في طريقه الآن نحو الفورمولا واحد، حيث أشار بأنّه يضع ذلك في الاعتبار عندما يفكّر بشأن مستقبله في الفئة الملكة.

"نحن في فترة زمنية لا أرى فيها سائقًا آخر من خلفيتي قادمًا إلى الفورمولا واحد في الوقت الحالي. وأنا أعي ذلك جيّدًا. لذلك سأحاول كسب موقعي هنا، حيث أشعر بأنّ كل عام آتي فيه إلى هنا، لا يكون ذلك مضمونًا فقط لمجرد أنّني أملك ألقابًا في جعبتي" قال هاميلتون.

واختتم: "أعتقد بأنّه سيتعيّن عليّ كسب حق التواجد هنا فيما يتعلّق بكيفية أدائي ومواصلة تلك الوتيرة. لذلك هدفي هو مواصلة تقديم ذلك الأداء لأطول فترة ممكنة. وعليه، أرى نفسي مستمرًا هنا لثلاث سنوات على الأقل".