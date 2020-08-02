فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
السباق خلال
03 ساعات
:
40 دقيقة
:
46 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"

المشاركات
التعليقات
هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"
02-08-2020

قال لويس هاميلتون أنّ فترة الإغلاق التي تسبب بها تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" قد منحته "طاقة متجددة" فيما يتعلّق بمسيرته المستمرة في الفورمولا واحد والتي يراها تمتد "لثلاث سنوات على الأقل" بدءًا من 2020.

يخوض هاميلتون حاليًا موسمه رقم 14 في الفورمولا واحد، كما أنّ أمامه فرصة كسر رقم مايكل شوماخر القياسي لعدد مرّات الفوز (البالغ 91، في حين يملك البريطاني في جعبته حاليًا 86 انتصارًا) خلال هذا الموسم، إلى جانب فرصة معادلة رقم الألماني القياسي لعدد البطولات والبالغ سبعة ألقاب.

لكنّ عقد بطل العالم ست مرّات مع مرسيدس ينتهي مع نهاية 2020، إذ وبالرُغم أنّه من المتوقّع أن يواصل هاميلتون لموسمه التاسع مع مرسيدس - في ظل شغل مقاعد الصدارة الأخرى في البطولة لموسم 2021 - فإنّه لم يُعلن بعد عن تمديد عقده مع الفريق.

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله إذا ما كان بوسعه تأكيد مشاركته في جائزة بريطانيا الكبرى لموسم 2021 إلى المشجّعين الذين حُرموا من حضور سباق هذا العام بسبب القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المملكة المتحدة، قال هاميلتون: "في البداية، لا أعتقد أنّ بوسعك ضمان أيّ شيء، لكنّني أخطط للتواجد هنا بكل تأكيد".

وأضاف: "ذلك هو هدفي بكل تأكيد. ولذلك، رغم صعوبة تأكيد أيّ شيء، فإنّني سأتواجد هنا وسنحظى بالمشجّعين العام المُقبل".

وتابع: "أمّا فيما يتعلق إلى أي وقت سأواصل مسيرتي، فذلك أمر مجهول بعض الشيء. يُمكنني القول بأنّ فترة إغلاق كوفيد - وبعد إلغاء القسم الأول من الموسم - قد منحتني، رُغم الجوانب السلبية العديدة في مناحي الحياة، الكثير من الطاقة للتركيز على بعض الأمور الأخرى".

وأكمل: "وقت الفراغ الإضافي هذا كانت بمثابة متنفّس بعض الشيء، حيث منحني نوعًا ما طاقة متجددة من أجل ربما الاستمرار لفترة أطول. أعني أنني وفي نهاية المطاف أودّ أن أكون قادرًا على التأدية ضمن ذلك المستوى الذي أنا عليه الآن إلى الأبد".

وتابع: "لكن بالتأكيد هنالك تلك المرحلة التي يتراخى فيها الجانبان الجسدي والذهني، ولا أعلم متى ستكون تلك المرحلة، لكنّني لا أرى ذلك يحدث على المدى القصير خلال العامين أو الثلاثة المُقبلين. لذلك فأنا سأتواجد في البطولة بكل تأكيد، للمستقبل القريب".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، قال هاميلتون كذلك أنّه يعي بأنّه لا سائق آخر من خلفيته في طريقه الآن نحو الفورمولا واحد، حيث أشار بأنّه يضع ذلك في الاعتبار عندما يفكّر بشأن مستقبله في الفئة الملكة.

"نحن في فترة زمنية لا أرى فيها سائقًا آخر من خلفيتي قادمًا إلى الفورمولا واحد في الوقت الحالي. وأنا أعي ذلك جيّدًا. لذلك سأحاول كسب موقعي هنا، حيث أشعر بأنّ كل عام آتي فيه إلى هنا، لا يكون ذلك مضمونًا فقط لمجرد أنّني أملك ألقابًا في جعبتي" قال هاميلتون.

واختتم: "أعتقد بأنّه سيتعيّن عليّ كسب حق التواجد هنا فيما يتعلّق بكيفية أدائي ومواصلة تلك الوتيرة. لذلك هدفي هو مواصلة تقديم ذلك الأداء لأطول فترة ممكنة. وعليه، أرى نفسي مستمرًا هنا لثلاث سنوات على الأقل".

اقرأ أيضاً:

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء

المقال السابق

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء

المقال التالي

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
21د

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك

أحدث الأخبار

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
21د

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون

هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون

21د
2
فورمولا 1

هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"

3
فورمولا 1

هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون

4
فورمولا 1

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون

5
فورمولا 1

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون

هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"
فورمولا 1

هاميلتون باقٍ في الفورمولا واحد "لثلاث سنوات على الأقل"

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء
فورمولا 1

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
فورمولا 1

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل
فورمولا 1

عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.