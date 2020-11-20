هاميلتون بات يفهم الآن دور شوماخر بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد

عادل هاميلتون حين حقق لقبه السابع في الفورمولا واحد، الرقم القياسي التاريخي الذي كان يحمله البارون الأحمر مايكل شوماخر لوحده.

لكن وبينما لم تُسكت إنجازات البريطاني الأخيرة أولئك المشككين بقدراته والذين يرون أنها تعود لامتلاكه السيارة الأفضل، صّرح هاميلتون أنه لم يفهم تماماً أهمية الدور الكبير الذي يتوجب على السائقين لعبه في عملية تطوير السيارة، إلا قبل انضمامه إلى فريقه الحالي مرسيدس كبديل عن مايكل شوماخر.

وكشف هاميلتون أنه ومنذ أن باتت مرسيدس تحسم الألقاب واحداً تلو الآخر، بدأ يفتح عينيه على الدور الذي قام به شوماخر قبله مع الفريق، حيث أكد أن هذه المسألة لا يقدّرها الناس حقّ قدرها.

فقال: "فيما يتعلق بالمساعدة في تطوير السيارة، ذلك أمر أعتقد أنني كسائق - ومع اقترابي إلى موقع مايكل - لم أكن أفهمه بشكل كامل".

وتابع: "من الصعب بالنسبة لشخص يبدأ مسيرته في الفورمولا واحد، أو للسائقين اليافعين، من الصعب عليهم أن يفهموا تماماً ما قام به مايكل، أو ما أقوم به مع هذا الفريق".

واسترسل: "كل ما يرونه هو أننا نمتلك سيارة جيدة، أو أن مايكل كان يمتلك سيارة جيدة، لكنني الآن ومن موقعي الحالي بتّ أفهم ما قام به مايكل مع الفريق. أنا واثق أنه مماثل لما كان عليّ القيام به".

واستكمل: "كما تعلمون عليك أن تكون من يوجّه دفة السفينة. لديك مجموعة قوية من الأشخاص المحترفين الأذكياء، وبالطبع لديك مدير الفريق - الموجّه الأساسي للدفة".

وتابع: "لكن فيما يتعلق بعملية التطوير، وكيفية الدفع بالسيارة إلى الأمام للتأقلم مع خصائص السائق، ذلك هو مجال عملي، ولا بدّ من القول أنني فخور جداً جداً بذلك. للأسف، لا يحصل الناس على الفرصة لرؤية كل ما يجري خلف الكواليس".

وضمن مقابلة معه حول موسم 2020، أشار هاميلتون إلى شعوره بأنه تقدم مستوىً أعلى مما كان عليه الموسم الماضي.

فقال: "بالتأكيد أشعر أنه أفضل مستوى متكامل وصلت إليه، نعم. إنها عملية تقدم طبيعية".

وأكمل: "واجهنا هذا العام مشاكل كورونا، لكننا ركّزنا على مواضع الضعف، وأود القول أن وتيرتنا في السباقات العام الماضي كانت قوية لكن التصفيات لم تكن رائعة، لذا حاولت هذا الموسم ضمان تقوية هذه النقطة".

وتابع: "لكن ومع التحسن في التصفيات، نجحتُ بتحسين وتيرتي في السباقات، ما أثار دهشتي بعض الشيء. لم أكن أتوقع ذلك".

من جهة أخرى، ما زال هاميلتون يعتقد أنه توجد إمكانية للتحسن في المستقبل مشيراً إلى سهولة انزلاق الرياضيين إلى فخ التراخي.

فقال: "بالنسبة لأي رياضي في قمة الهرم، يمكنك على الدوام القول أنه من الصعب رفع المستوى أكثر. الأمر الأسهل هو التراخي".

وتابع: "أعلم ما يتوجب عليّ فعله لأبقي ذهني في الموقع الصحيح ولياقتي البدنية كذلك. لا أرى أية مشكلة في الحفاظ على المستوى الثابت، لكن مجالات التحسن باتت أقلّ".

واختتم: "لا أدري حقاً إن كان الأداء قابلاً للمزيد من التحسن. في السباقات على سبيل المثال، وتيرتنا قوية جداً. لكن ما زالت هناك عناصر يمكن تحسينها. لكن التحسين ليس بالأمر السهل".