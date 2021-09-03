هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت

سجّل هاميلتون الزمن الأسرع في الحصّة الأولى، لكنّه اكتفى بـ 17 لفّة بعد رفع العلم الأحمر لفترة طويلة بسبب توقّف سيارة سيباستيان فيتيل ما حال دون دخول الجميع إلى الحلبة.

وحصل بطل العالم سبع مرّات على لفّة سريعة وحيدة إثر ذلك في الحصّة الثانية قبل أن يُعلم فريقه بفقدانه للطاقة ما دفع مهندسه ليطلب منه إيقاف السيارة فورًا.

وأكّد الفريق لاحقًا أنّ طلب إيقاف السيارة جاء بعد أن لاحظ وجود سلوكٍ غير طبيعي لنظام الزيت. وكان هاميلتون بصدد استخدام وحدة طاقته الأولى من الموسم في هذه الحصّة، حيث قطعت مسافات طويلة هذا العام.

وشعر هاميلتون بأنّه خسر الكثير من الوقت على الحلبة، لكنّ ذلك "لا يُمثّل نهاية العالم" كون زميله فالتيري بوتاس أتمّ برنامجًا كاملًا، لكنّه اعترف بأنّه متخلّفٌ خطوة عن منافسيه.

وقال البريطاني: "حصلنا على حوالي 20 دقيقة فقط هذا الصباح نتيجة العلم الأحمر".

وأضاف: "لذا بشكلٍ طبيعي فإنّ ذلك يتركنا متأخّرين بخطوة. لكن بدا أنّ فالتيري حظي بحصّة جيّدة، لذا آمل أن نتمكّن من تعويض بعض الوقت الذي خسرناه في الغد".

وأكمل: "لم يكن شعوري سيّئًا للغاية في الحصّة الأولى. أجريت بعض التعديلات بالتوجّه إلى الثانية، أكملت لفّة واحدة بتلك التغييرات. من الصعب للغاية تحديد إن كانت أفضل أو أسوأ".

وأردف: "لكن مثلما قلت فإنّ فالتيري أكمل برنامجًا طويلًا، وهناك الكثير من البيانات التي لدينا لتحليلها من الطلعات الطويلة، وأغلب السائقين الآخرين أتمّوا مسافات طويلة".

كما قال هاميلتون أنّه اعتمد هو وبوتاس إعدادات متشابهة معظم الوقت، وهو ما يمنحه الثقة في أنّه سيكون قادرًا على تعويض الوقت الذي خسره في التجارب الحرّة الثالثة صباح السبت.

ومثّلت مجريات الجمعة التسابق الأوّل الرسمي على حلبة زاندفورت منذ 36 عامًا، والعودة إلى الحلبة التي تسابق هاميلتون عليها وفاز بسباقات الفورمولا 3 في 2005.

وفي حين أنّ الحلبة عرفت تعديلات كثيرة قبيل عودتها إلى روزنامة الفورمولا واحد، قال هاميلتون أنّ القيادة عليها أعادت إليه ذكريات عاطفيّة من بداية مسيرته.

وقال في هذا الصدد: "الحلبة مدهشة، رائعةٌ حقًا. أعادت إليّ بعض الذكريات الرائعة عندما تسابقت هنا، أذكر أنّها كانت رائعة عندما كنت في الفورمولا 3، لكنّها جنونيّة عند القيادة عليها بسيارة فورمولا واحد".

واختتم بالقول: "السرعات جنونيّة عند المنعطف السابع، هذه حلبة سباقات حقيقيّة. لا أعتقد بأنّه سيكون بمقدورنا التجاوز هنا، لأنّ الارتكازيّة عالية جدًا والمنعطفات سريعة للغاية وهو ما لا يسمح لنا باللحاق بالسيارات الأخرى أمامنا والبقاء على مقربة منها. لنأمل أن تكون هناك استراتيجيّة جيّدة ليوم الأحد".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت