هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد

وافق بطل العالم سبع مرّات على تمديد عقده بعامٍ واحد مع مرسيدس في فبراير الماضي بعد أن أثّر وباء كورونا على محاولة الطرفين بدء المحادثات في مرحلة أبكر في 2020.

وقال هاميلتون الشهر الماضي أنّه كان حريصًا على على بدء محادثات العقد الجديد مع مرسيدس في مرحلة أبكر هذا العام، مستهدفًا "الحصول على صورة واضحة بشأن مستقبله بحلول العطلة الصيفيّة".

وعندما سُئل عن ذلك عشيّة انطلاق جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، أكّد هاميلتون انطلاق المحادثات حيال العقد الجديد مع توتو وولف مدير الفريق.

وقال البريطاني: "بدأنا المحادثات بالفعل. ليس لديّ الكثير لقوله، تباحثنا والأمور تبدو إيجابيّة".

وكان تمديد عقد هاميلتون بعامٍ واحد لموسم 2021 قد طرح الكثير من نقاط الاستفهام في الشتاء الماضي بشأن مستقبله ما بعد هذا الموسم، لكنّ البريطاني لم يُظهر علامات على مغادرته للبطولة، قائلًا أنّ خططه لن تعتمد على تحقيقه للقب ثامنٍ قياسي.

ولا تزال تنتظر مرسيدس فترة مباحثات مزدحمة في ظلّ انتهاء عقدَي هاميلتون وفالتيري بوتاس نهاية العام الجاري.

ويُعدّ مقعد بوتاس محلّ الكثير من التكهّنات في ظلّ منافسته من قبل جورج راسل ناشئ مرسيدس. وأثار راسل الإعجاب ضمن مواسمه الثلاثة مع ويليامز، كما ينتهي عقده موفّى العام الجاري هو الآخر.

وعانى بوتاس لتقديم أداء جيّد في المراحل الأولى من موسم 2021، في ظلّ عدم تحقيقه لمركزٍ أفضل من الثالث واقتصاره على أقلّ من نصف رصيد هاميلتون من النقاط بعد سبع جولات.

لكنّ هاميلتون أشاد ببوتاس واصفًا إيّاه بـ "الزميل الأفضل في المجمل" في الفورمولا واحد، حيث فاز الثنائي بلقب الصانعين لصالح مرسيدس في كلّ مرّة من الأعوام الأربعة الماضية.

وقال هاميلتون: "عندما أقول كلمة زميل، فإنّ ذلك لا يتعلّق بأداء السائق. بل بروح الفريق وكيفيّة العمل في بيئة مشتركة".

وأردف: "فالتيري هو زميلي الآن، ومرّ كلانا بالعديد من التقلّبات في مسيرته. لكن مثلما قلت، أعتقد بأنّه زميلٌ رائع ولا أرى حاجة لتغيير ذلك بالضرورة".

وعندما سُئل هاميلتون إن كان بوسعه قول كلمة لجورج راسل، أجاب: "حيال ماذا؟".

وعند توضيح السؤال حيال إمكانيّة أن يُصبحا زميلين، أجاب: "ليس زميلي في الوقت الحاضر، لذا لا أحتاج لقول شيء آخر".