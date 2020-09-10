هاميلتون: انضمام فيتيل "خطوة رائعة" لفريق أستون مارتن

تمّ الإعلان عن صفقة انضمام فيتيل إلى فريق ريسينغ بوينت الذي سيحمل اسم أستون مارتن بدءًا من العام المقبل صباح اليوم الخميس قبيل انطلاق جائزة توسكانا الكبرى.

نتيجة لذلك سيُغادر سيرجيو بيريز الفريق نهاية الموسم الجاري، بعد 7 مواسم قضاها في صفوفه، وبات مستقبله مجهولًا في الوقت الحاضر.

وعندما سُئل عن هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحفيّ في موجيللو، قال هاميلتون: "اعتقد بأنّها الوجهة الأمثل لسيباستيان بكلّ صدق. لذا اعتقد بأنّ هذه الصفقة ستتمّ".

وأضاف: "أنا مسرورٌ لسماع ذلك كون هناك ملّاكًا جددًا للفريق، وقد حقّق بالفعل خطوة كبيرة في الأداء، وبوسعه مواصلة النموّ أكثر".

وأردف: "لكن ربّما لست مُحايدًا، لكنّني أعتقد بأنّ الخبرة لها دورٌ كبير. من الواضح أنّه واجه أوقاتًا صعبة في فيراري، لكنّه بطلٌ للعالم أربع مرّات، وبوسعه دفع الفريق نحو وجهة أفضل على صعيد تطوير السيارة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه لا يجب أخذ ذلك بالأمر المسلّم به. إنّها خطوة رائعة من قبل الفريق".

واختتم بالقول: "أمّا بالنسبة لسيرجيو، فأنا آسفٌ من أجله، إنّه سائقٌ رائعٌ وأنا متأكّدٌ من أنّه سيحصل على خيارات أخرى".