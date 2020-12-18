هاميلتون: انضمام بيريز المستحقّ سيجعل ريد بُل أكثر قوّة

يتوقّع ماكس فيرشتابن أن تكون ريد بُل في موقعٍ أفضل بكثير في العام المقبل في ظلّ إمكانيّة منافسة سيارتَيها لأبطال العالم.

وكانت قيمة السيارة الثانية القويّة واضحًا في أبوظبي، حيث كان أليكسندر ألبون قريبًا بما فيه الكفاية للحدّ من الخيارات الاستراتيجيّة لمرسيدس، وتمكّن فيرشتابن من الفوز بالسباق.

وبالرغم من أنّه لم يذكر العام تحديدًا، استذكر هاميلتون موسم 2008 عندما فاز باللقب في الوقت الذي كان من النادر فيه أن يتمكّن زميله هيكي كوفالاينن من دعمه ضمن معركته مع ثنائيّ فيراري.

وقال هاميلتون: "مع كامل احترامي لأليكسندر، فقد كنت أنا وفالتيري في مواجهة ماكس وحيدًا في السباقات التي خضناها".

وأضاف: "تواجدت في موقع ماكس سابقًا، إذ عندما كنت في صفوف مكلارين وكنت القائد فإنّ السيارة الثانية لم تكن ضمن المعركة".

وأردف: "لذا عندما كنّا ننافس فيراري، فقد كان بوسعهم تجاوزنا عبر الاستراتيجيّة، وذلك صعّب مهمّتنا كثيرًا".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّه من الطبيعي أن تجعل هذه الخطوة ريد بُل أكثر قوّة، خاصة بالنظر إلى أداء سيرجيو. أعتقد بأنّه قاد بشكلٍ مدهش هذا العام، وهو يستحق هذا المقعد بصدق. لذا كنت سعيدًا جدًا بسماع انضمامه إلى أحد فرق الصدارة وحصوله على هذه الفرصة".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّ ذلك سيمنحنا معركة حماسيّة لرؤيته في مواجهة ماكس. وذلك سيجعل المهمّة أصعب بالنسبة لفريقنا. علينا رفع أدائنا كوننا سنخوض معركة لم نرها منذ فترة طويلة نسبيًا، على صعيد منافستنا لسائقَين معًا".

ثمّ تابع: "لكنّنا نتطلّع لذلك كفريق، وذلك ما نعمل من أجله. نعشق التحديات، وسيكون ذلك حماسيًا أكثر".

كما كان بوتاس سعيدًا بدوره بحصول بيريز على مقعد وبقائه في الفورمولا واحد.

وقال الفنلندي: "أنا سعيدٌ من أجل سيرجيو بالتأكيد، أعتقد بأنّه يستحق مقعدًا في الفورمولا واحد. إنّه في أحد فرق الصدارة الآن، وتلك أخبار جيّدة".

وأكمل: "لديّ شعورٌ بأنّ المنافسة مع ريد بُل ستكون أكثر صعوبة، لكنّ تلك تكهّنات في هذه المرحلة. سنرى ماذا سيحدث العام المقبل، لكن أجل، ستكون معركة مثيرة للاهتمام".