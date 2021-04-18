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هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

اعترف لويس هاميلتون بأنّ اندفاعه الشديد لتجاوز السيارات المتأخّرة أدّى إلى خروجه عن المسار وتراجعه في الترتيب قبل أن يُعوّض كُلّ شيء خلال اللّفات الأخيرة من سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021.

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

دخل هاميلتون في صراعٍ متقارب مع ماكس فيرشتابن على حلبة إيمولا إذ واجها بعض السيارات المتأخّرة، حيث لم يتمكّن البريطاني من السيطرة على سيارته أثناء تجاوزه لجورج راسل ليخرج عن المسار ويصطدم بشكلٍ طفيف بالحواجز الجانبية.

ولكنّ البريطاني تمكّن من العودة إلى الوراء وإعادة سيارته للمسار من أجل دخول منطقة الصيانة، حيث ساعده رفع العلم الأحمر على إغلاق الفارق مع السيارات أمامه عقب الحادث الذي جمع بين فالتيري بوتاس وجورج راسل.

وهذا ما سمح لمرسيدس بإصلاح سيارة هاميلتون بالكامل حيث تواجد في المركز التاسع عند استئناف السباق. وقد استطاع البريطاني القيام بسلسلة من التجاوزات الناجحة ليتقدّم إلى المركز الثاني في نهاية المطاف.

وقال هاميلتون فور خروجه من سيارته "كان هناك خط واحدٌ جاف. وأعتقد بأنني كنت في عجلةٍ من أمري من أجل تجاوز الجميع. لقد سلكتُ المسار الداخلي ولم أرَ بأنه كان مبللاً. حاولتُ التوقف من دون جدوى".

وأضاف "لم أكن محظوظًا ولكني ممتنٌ حقًا كوننا كنا قادرين على العودة إلى السباق من جديد وتسجيل النقاط اليوم".

فوز فيرشتابن اليوم وإخفاق هاميلتون من تسجيل النقاط كان سيمنح السائق الهولندي أفضلية مريحة على صعيد ترتيب بطولة السائقين، إلّا أنّ سائق مرسيدس لم يُفكّر في هذه المسألة خلال فترة توقف السباق ورفع العلم الأحمر.

"لم أكن أفكّر في هذا الأمر" قال هاميلتون، ثم تابع "كنت أحاول فقط التغلّب على الشعور السيء الذي ينتابك عندما ترتكب خطأً واجتيازه والتعلّم منه بسرعة".

وأضاف "ليس لديك وقتٌ للتفكير في الأمر لذلك هذا ما فعلته: عدتُ إلى روح السباق. لم أكن أعلم ما إذا كنا سنتمكّن من التجاوز أم لا كون المسار غير المثالي كان ما يزال رطبًا. ولكن في النهاية حظينا ببعض المعرك الممتعة مع السائقين".

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فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا

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