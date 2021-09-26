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هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"

يشعر لويس هاميلتون أنّ انتظاره لتحقيق انتصاره الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ وقتًا طويلًا للغاية" وذلك في ظلّ سعيه لبلوغ ذلك الإنجاز في سباق جائزة روسيا الكبرى اليوم الأحد.

هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"

يبعد بطل العالم سبع مرّات فوزًا واحدًا عن بلوغ المئويّة كأوّل سائقٍ يُحقّق هذا الإنجاز، وذلك بعد وصوله إلى عتبة الـ 100 قطب انطلاق أوّل في إسبانيا هذا العام.

وحقّق هاميلتون فوزه الـ 99 في جائزة بريطانيا الكبرى، لكنّه بقي ينتظر انتصاره الـ 100 منذ ذلك الحين. وتضرّرت محاولاته عبر خطأ استراتيجيّ في المجر، ومن ثمّ انطلاقة ضعيفة في السباق القصير في إيطاليا قبل أن يجمعه حادثٌ بغريمه ماكس فيرشتابن في السباق الرئيسي.

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ودخل هاميلتون جائزة روسيا الكبرى في موقع قوّة لتحقيق الفوز بعد عقوبة تغيير محرّك فيرشتابن، لكنّه اكتفى بالمركز الرابع في التصفيات بعد أداء فوضويّ منه في القسم الثالث وسينطلق خلف لاندو نوريس، وكارلوس ساينز الإبن وجورج راسل.

وقال البريطاني: "سيأتي الفوز عندما يحين ذلك، لكن بالطبع سأبذل أقصى ما لديّ في السباق سعيًا وراء الرقم 100".

وأضاف: "إنّه رقمٌ ضخم. يبدو أنّه تطلّب وقتًا طويلًا من أجل تحقيقه. لكنّه رقمٌ مثيرٌ لانتظاره".

وسيبدأ هاميلتون سباق الأحد متأخّرًا بخمس نقاطٍ عن فيرشتابن في بطولة السائقين، وسيسعى لكسب المراكز مبكّرًا من أجل تعزيز فرصه في الفوز واستعادة صدارة الترتيب.

وكان هاميلتون قد عانى من بعض الأوجاع في رقبته إثر حادثه مع فيرشتابن في مونزا، ونشر البريطاني مقاطع فيديو لأخصائيته الفيزيائيّة وهي تعمل على رقبته في سوتشي.

وعندما سُئل إن كان يُعاني من بعض الآلام في رقبته، كشف هاميلتون أنّ شعر ببعض الشدّ إثر قيادته السيارة للمرّة الأولى يوم الجمعة.

وقال في هذا الصدد: "قمنا بالكثير من العمل الأسبوع الماضي، كان شعوري جيّدًا وعدت للتدرّب، ووصلت إلى هنا وأنا أتحلّى بشعورٍ جيّد".

وأضاف: "ومن ثمّ بعد قيادة السيارة يوم الجمعة فقد شعرت ببعض الشدّ في رقبتي، واستيقظت مع بعض الألم صباحًا. عملنا على ذلك".

واختتم بالقول: "لكنّني على ما يرام بشكلر عام. كان شعورًا ببعض التوتّر نوعًا ما".

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