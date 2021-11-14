هاميلتون: انتصاري في البرازيل بدا "كما لو أنّه الأوّل"

بعد تعافيه في سباق التصفيات القصير إثر إقصائه من التجارب التأهيليّة ليحلّ في المركز الخامس أمسٍ السبت، تراجع هاميلتون إلى المركز العاشر على شبكة انطلاق سباق الأحد بسبب عقوبة المحرّك.

لكنّ سائق مرسيدس شقّ طريقه إلى الأمام سريعًا ليصل إلى المركز الثاني خلف غريمه فيرشتابن بحلول اللفّة الـ 19 قبل أن يقترب منه مع نهاية وقفات الصيانة الأولى.

وأُجبر هاميلتون على الخروج عن المسار من قبل فيرشتابن في المنعطف الرابع من اللفّة الـ 48 أثناء محاولته الدفاع عن صدارته، لكنّ البريطاني انتزع المركز الأوّل مع بقاء 11 لفّة على النهاية عند ذات المنعطف مستغلًّا سرعته القصوى الأفضل بكثير.

وحقّق هاميلتون الفوز مقلّصًا الفارق مع فيرشتابن إلى 14 نقطة مع بقاء ثلاث جولات على النهاية.

وقال هاميلتون بعد السباق: "لم أعتقد مطلقًا أنّنا سنكون قادرين على تقليص الفارق مثلما فعلنا اليوم".

وأضاف: "ومن ثمّ وقعت هذه الأشياء التي سارت ضدّنا. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك يُظهر للجميع أنّ عليك عدم الاستسلام مطلقًا مهما كان الذي تُواجهه. عليك مواصلة الضغط والقتال، وعدم التوقّف مطلقًا".

وأردف: "كانت تلك مقاربتي لعطلة نهاية هذا الأسبوع. لكن أشعر كما لو أنّ هذا كان فوزي الأوّل، لأنّه مرّ وقتٌ طويلٌ منذ آخر مرّة فزت فيها".

وانضمّ فالتيري بوتاس إلى هاميلتون على منصّة التتويج بحلوله ثالثًا، وهو ما ساعد مرسيدس على توسيع أفضليّتها أمام ريد بُل إلى 11 نقطة في بطولة الصانعين.

وقال هاميلتون حيال ذلك: "قام الفريق بعملٍ مدهش، وقام فالتيري بعملٍ رائع اليوم لتحقيق أقصى قدرٍ ممكن من النقاط".

وأضاف: "كنت أضغط بأقصى ما بوسعي. لكن أعتقد بأنّ هذه كانت عطلة نهاية الأسبوع الأصعب التي واجهتها بالانطلاق من المركز الأخير في السباق الأوّل ومن ثمّ عقوبة الخمسة مراكز".

وأردف: "لكنّ والدي ذكّرني بموسم 2004 عندما كنت في الفورمولا 3 في البحرين وانطلقت من المركز الأخير وحللت عاشرًا، ومن ثمّ حللت أوّلًا. هذا الفوز أهديه لوالدي".

من جانبه قال فيرشتابن أنّ ريد بُل "حاولت فعل كلّ ما في وسعها" للتغلّب على هاميلتون ومرسيدس، واصفًا ذلك بـ "المعركة الجيّدة".

وقال في هذا الصدد: "بالطبع افتقرنا لبعض الوتيرة في النهاية. لكنّنا بذلنا كلّ ما في وسعنا اليوم وكان ذلك ممتعًا".

وأضاف: "لا تزال لدينا أفضليّة نقاط جيّدة، لذا تمحور اليوم حول الحدّ من الضرر ضمن عطلة نهاية أسبوعٍ كانت صعبة علينا بعض الشيء".

وأكمل: "لكنّني واثقٌ من أنّنا سنتعافى في الجولات المقبلة".